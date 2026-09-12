Левски и Вазов са обожавали да хапват "гъбаница"
Името „баница“ произлиза от старобългарската дума
Следете всички новини, анализи и коментари за Баница. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Името „баница“ произлиза от старобългарската дума
От нея домът ви ще ухае на домашно печиво
Защо продуктите имат значение
Сирни заговезни - последният ден на богата трапеза
Нарекоха я хрупкава и изключително апетитна алтернатива на традиционния киш
Ритейлърът предлага основни храни за празничната вечеря на промоция до 24 декември
На 20 декември ще отбележим Игнажден
Пече се само 40 минути във фурната
Ето и съвети как да стане перфектна
Съвети как да стане перфектна
Любимото ястие на Тато
Kaufland Пекарна е реализирала близо 3 млн. броя хляб за последната година
Поднася се топла или на стайна температура
Километър удоволствие
Всеки може да пригоди рецептите към вкуса си
Така ще избегнете изхвърлянето на храна, която ви е дошла в повече
Родният кашкавал пане влезе в топ 70 на световни ястия
Точно както на Бъдни вечер, така и на Васильовден трапезата не се вдига.
Необходими продукти и начин на приготвяне
Перфектна за закуска