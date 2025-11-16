Лесна рецепта за домашна пухкава баница

Няма по-уютен аромат от този на току-що изпечена баница – златиста, мека отвътре и леко хрупкава отвън. Тази рецепта е идеална за делник и празник: приготвя се лесно, става висока, пухкава и много вкусна. Подходяща е и за начинаещи!
Необходими продукти:
За баницата:
1 пакет кори за баница (400–500 г)
4 яйца
300 г сирене
200 г кисело мляко
120 мл олио
1 ч.л. сода бикарбонат
100 мл прясно мляко (за финалното заливане)
За намазване:
1 с.л. масло – разтопено
Начин на приготвяне:
Подготовка на плънката
Разбий яйцата.
Добави натрошеното сирене.
Смеси киселото мляко със содата (да шупне) и го сипи при яйцата.
Налей половината олио и разбъркай добре.
Подреждане на баницата
Намажи тавата с олио.
Сложи две кори на дъното и ги намажи леко с плънка.
Повтаряй – кора → плънка → кора → плънка.
На всеки 3–4 слоя поръсвай по малко олио.
Завърши с кора и останалата плънка отгоре.
Печене
Изпечи на 180°C за 35–40 минути, докато стане златиста.
Когато е готова, залей с топлото прясно мляко (равномерно).
Върни във фурната за още 5 минути.
Намажи с разтопено масло.
Остави да почине 10 минути преди рязане.
Съвети за перфектна баница
За по-пухкава баница използвай кори тип „родопски“ – по-дебели.
Добави 1 с.л. грис в плънката – абсорбира влагата и прави баницата още по-висока.
Вместо прясно мляко може да се използва газирана вода за по-лек резултат.
Не режи веднага – трябва да „дръпне“, за да се оформят хубави парчета.
Ако искаш по-мазна коричка – смеси масло и олио за намазване.
Източник: domashnakuhnyasdani.com
