Лесна рецепта за домашна пухкава баница

Съвети как да стане перфектна

16 ное 25 | 14:45
Фатме Мустафова

Няма по-уютен аромат от този на току-що изпечена баница – златиста, мека отвътре и леко хрупкава отвън. Тази рецепта е идеална за делник и празник: приготвя се лесно, става висока, пухкава и много вкусна. Подходяща е и за начинаещи!

Необходими продукти:

За баницата:

  • 1 пакет кори за баница (400–500 г)

  • 4 яйца

  • 300 г сирене

  • 200 г кисело мляко

  • 120 мл олио

  • 1 ч.л. сода бикарбонат

  • 100 мл прясно мляко (за финалното заливане)

За намазване:

  • 1 с.л. масло – разтопено

    Начин на приготвяне:

Подготовка на плънката

  1. Разбий яйцата.

  2. Добави натрошеното сирене.

  3. Смеси киселото мляко със содата (да шупне) и го сипи при яйцата.

  4. Налей половината олио и разбъркай добре.

Подреждане на баницата

  1. Намажи тавата с олио.

  2. Сложи две кори на дъното и ги намажи леко с плънка.

  3. Повтаряй – кора → плънка → кора → плънка.

  4. На всеки 3–4 слоя поръсвай по малко олио.

  5. Завърши с кора и останалата плънка отгоре.

    Печене

    1. Изпечи на 180°C за 35–40 минути, докато стане златиста.

    2. Когато е готова, залей с топлото прясно мляко (равномерно).

    3. Върни във фурната за още 5 минути.

    4. Намажи с разтопено масло.

    5. Остави да почине 10 минути преди рязане.

    Съвети за перфектна баница

    • За по-пухкава баница използвай кори тип „родопски“ – по-дебели.

    • Добави 1 с.л. грис в плънката – абсорбира влагата и прави баницата още по-висока.

    • Вместо прясно мляко може да се използва газирана вода за по-лек резултат.

    • Не режи веднага – трябва да „дръпне“, за да се оформят хубави парчета.

    • Ако искаш по-мазна коричка – смеси масло и олио за намазване.

    Източник: domashnakuhnyasdani.com

