Лесна рецепта за домашна пухкава баница

Няма по-уютен аромат от този на току-що изпечена баница – златиста, мека отвътре и леко хрупкава отвън. Тази рецепта е идеална за делник и празник: приготвя се лесно, става висока, пухкава и много вкусна. Подходяща е и за начинаещи!

Необходими продукти:

За баницата:

1 пакет кори за баница (400–500 г)

4 яйца

300 г сирене

200 г кисело мляко

120 мл олио

1 ч.л. сода бикарбонат

100 мл прясно мляко (за финалното заливане)

За намазване:

1 с.л. масло – разтопено Начин на приготвяне:

Подготовка на плънката

Разбий яйцата. Добави натрошеното сирене. Смеси киселото мляко със содата (да шупне) и го сипи при яйцата. Налей половината олио и разбъркай добре.

Подреждане на баницата

Намажи тавата с олио. Сложи две кори на дъното и ги намажи леко с плънка. Повтаряй – кора → плънка → кора → плънка. На всеки 3–4 слоя поръсвай по малко олио. Завърши с кора и останалата плънка отгоре. Печене Изпечи на 180°C за 35–40 минути, докато стане златиста. Когато е готова, залей с топлото прясно мляко (равномерно). Върни във фурната за още 5 минути. Намажи с разтопено масло. Остави да почине 10 минути преди рязане. Съвети за перфектна баница За по-пухкава баница използвай кори тип „родопски“ – по-дебели.

Добави 1 с.л. грис в плънката – абсорбира влагата и прави баницата още по-висока.

Вместо прясно мляко може да се използва газирана вода за по-лек резултат.

Не режи веднага – трябва да „дръпне“, за да се оформят хубави парчета.

Ако искаш по-мазна коричка – смеси масло и олио за намазване. Източник: domashnakuhnyasdani.com

