Традицията повелява: коледната питка се приготвя с любов

Коледната питка е символ на топлина, семейство и уют по празниците. Традицията повелява тя да бъде приготвена с любов и да заеме централно място на празничната маса.

Коледна питка

Продукти: 500 г бяло брашно, 250 мл топло мляко, 1 яйце + 1 за намазване, 50 г захар, 50 г краве масло (разтопено), 7 г суха мая (или 20 г прясна мая), 1/2 ч.л. сол, 1 ч.л. оцет (по желание, за по-мека кора), сусам или мак за поръсване

Приготовяне: Активиране на маята: В малка купа смесете топлото мляко, захарта и маята. Оставете за 10–15 минути, докато шупне. В голяма купа пресейте брашното и добавете солта. Направете кладенче в средата и сложете яйцето, разтопеното масло и активираната мая. Замесете меко, еластично тесто.

Първо втасване: Покрийте тестото с кърпа и оставете на топло място за около 1 час, докато удвои обема си.

Прехвърлете втасалото тесто върху набрашнена повърхност. Оформете го като кръгла или издължена питка. Може да направите плитки или плетеница за по-празничен вид. Поставете оформената питка върху тава с хартия за печене. Покрийте с кърпа и оставете още 20–30 минути да втаса. Загрейте фурната на 180°C. Намажете питката с разбито яйце и поръсете със сусам или мак.

Печете 25–30 минути до златисто.

Оставете да изстине на решетка, преди да сервирате.

