Класика от детската градина, и от нея се отслабва

Млечната супа, която топли детските души, докато чакат мама и татко да ги вземат от градина, е много питателна и сполучлива да се похапва всеки ден, даже се ползва и за диети. Тя е класика и присъства в детското меню от години. Можеш да си я сготвиш и похапваш цял ден. Особено ако си хоум офис.
Необходими продукти (за 2–3 порции):
1 л прясно мляко
1 яйце
80–100 г бяло саламурено сирене
1 средно голям домат (или 2–3 с.л. доматено пюре, ако няма пресен)
1 с.л. масло
1 с.л. брашно (по желание – за леко сгъстяване)
½ ч.л. суха чубрица
сол на вкус
щипка черен пипер (по желание)
Начин на приготвяне:
В тенджера загрей прясното мляко на слаб огън, без да завира.
В малък съд разтопи маслото и добави брашното. Разбъркай бързо – само колкото да се „отпусне“, без да покафенява.
Прибави нарязания на ситно домат (или пюрето) към запръжката и остави 1–2 минути да пусне аромат.
Сипи сместа към топлото мляко, бъркайки постоянно.
Разбий яйцето с 2–3 с.л. от супата и го върни обратно в тенджерата – така няма да се пресече.
Натроши сиренето вътре, овкуси със сол (внимателно, заради сиренето), чубрица и по желание черен пипер.
Готви още 2–3 минути на тих огън, без да кипва.
Малка тайна:
Ако добавиш щипка захар към домата, вкусът става по-закръглен и „старовремски“.
А ако сложиш и лъжица кисело мляко накрая – супата става кадифена.
Поднася се гореща, с парче хляб.
