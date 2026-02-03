ДА! На българската храна

Класика от детската градина, и от нея се отслабва

Вкусна и лесна за приготвяне

03 фев 26 | 10:45
Боряна Колчагова

Млечната супа, която топли детските души, докато чакат мама и татко да ги вземат от градина, е много питателна и сполучлива да се похапва всеки ден, даже се ползва и за диети. Тя е класика и присъства в детското меню от години. Можеш да си я сготвиш и похапваш цял ден. Особено ако си хоум офис.

Необходими продукти (за 2–3 порции):

  • 1 л прясно мляко

  • 1 яйце

  • 80–100 г бяло саламурено сирене

  • 1 средно голям домат (или 2–3 с.л. доматено пюре, ако няма пресен)

  • 1 с.л. масло

  • 1 с.л. брашно (по желание – за леко сгъстяване)

  • ½ ч.л. суха чубрица

  • сол на вкус

  • щипка черен пипер (по желание)

Начин на приготвяне:

  1. В тенджера загрей прясното мляко на слаб огън, без да завира.

  2. В малък съд разтопи маслото и добави брашното. Разбъркай бързо – само колкото да се „отпусне“, без да покафенява.

  3. Прибави нарязания на ситно домат (или пюрето) към запръжката и остави 1–2 минути да пусне аромат.

  4. Сипи сместа към топлото мляко, бъркайки постоянно.

  5. Разбий яйцето с 2–3 с.л. от супата и го върни обратно в тенджерата – така няма да се пресече.

  6. Натроши сиренето вътре, овкуси със сол (внимателно, заради сиренето), чубрица и по желание черен пипер.

  7. Готви още 2–3 минути на тих огън, без да кипва.

Малка тайна:

Ако добавиш щипка захар към домата, вкусът става по-закръглен и „старовремски“.
А ако сложиш и лъжица кисело мляко накрая – супата става кадифена.

Поднася се гореща, с парче хляб.

Автор Боряна Колчагова

