Трик за милиони. Тайната на хрупкавите кюфтета

Много хора смятат, че кюфтетата са просто месо, яйца и подправки. Но има малка тайна, която ги прави невероятно вкусни и хрупкави отвън, а сочни отвътре – малко ракия в сместа!

Продукти (за 4 порции):

500 г смляно месо (смес свинско и телешко)

1 малка глава лук, настъргана

1 яйце

2 с.л. галета или стар хляб, накиснат в мляко

1 ч.л. сол, 1/2 ч.л. черен пипер

2–3 с.л. ракия (или друго уиски/грог – по избор)

Олио за пържене

Начин на приготвяне: Смесете месото с настъргания лук, яйцето, галетата и подправките. Добавете ракията и омесете добре, така че алкохолът да се разпредели равномерно. Оставете сместа да „почине“ 15–20 минути. Оформете кюфтета и пържете на средно силен огън до златисто и хрупкаво отвън. Сервирайте топли – с картофи, салата или дип по избор. Алкохолът помага за хрупкава коричка и аромат. Вътрешността остава сочна, защото частично изпарява вода при пържене.

