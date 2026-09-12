3 съставки развалят кюфтетата! Не ги слагайте
Ето какво да не слагаме в каймата
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Ето какво да не слагаме в каймата
Сочни отвътре
Каймата се прави по разбичен анчин за пържене и печене
Приготвят се с пържене, така че са от най-вкусния вид, макар и не съвсем полезни
Сложете няколко кюфтенца в чиния, залейте с горещия сос и сервирайте
Здравословното може да е и вкусно, доказват участниците в петте изложения
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Данни от Националната статистика показват голяма изненада на трапезата
4 рецепти с които да се насладите на тази легендарна топчица от месо
Прави ги по-вкусни
Пригответе ги на еър фрайър
Рецепта и начин на приготвяне
Ето как се приготвят
Срещу около два лева за бройка, хапва кюфтета от селската скара
Лесна и вкусна рецепта
Ще си оближете пръстите
Повечко мазнинка и по-малко вода
Всички облизват пръстите си – дори феновете на мръвки
11 от отровилите се са деца, настанени са в болница
Над 400 килограма заготовки от месо е бракувала Областна дирекция по безопасност на храните в Кюстендил. При инспекцията в ромския квартал „Изток"...