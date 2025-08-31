Вижте как да си направите кюфтета от фиде. Ще повторите!

Още от малки знаем, че кюфтета се правят от кайма, макар да има и разнообразие от зеленчукови кюфтета.

Голяма изненада е обаче да се готвят кюфтета от фиде.

Звучи италианско (нали е вид паста!), но всъщност фидето е толкова разпространено по света, че не се знае откъде точно идва рецептата. Опитайте я!

Продукти:

1 пакет фиде на рула

3 жълтъка

1 голям морков

1 резенче от целина

1 червена чушка

1 глава лук

1/2 тиквичка

2 скилидки чесън

100 гр пушено сирене

20 гр масло

сол, черен пипер

3 яйца

брашно и галета за овалване

Приготвяне:

Сварете фидето в подсолена вода, като внимавате да не се развари. Отцедете го, но не го мийте със студена вода, за да може по него да остане нишестето. Оставете го настрана да изстине.

Нарежете всички зеленчуци на малки кубчета и ги задушете в маслото. Подправете на вкус със сол и черен пипер и оставете сместа да се изстине. След като се охлади напълно, прибавете сиренето, нарязано на малки парченца, и разбъркайте.

Сложете жълтъците в изстиналото фиде и разбъркайте внимателно, за да не се разкъса много. С ръка вземете топка от фидето и по средата сложете плънка. Оформете кюфтета и ги оваляйте в брашно.

Притиснете добре с ръце, за да им предадете форма. Оставете набрашнените кюфтета настрана за няколко минути, в които да позасъхне брашното по тях. Така няма да се разпаднат при пържене. След това ги потопете в разбитите яйца и накрая оваляйте в галета. Изпържете в маслена баня.

Ако желаете, непосредствено преди самото пържене, отново ги потопете в разбитите яйца. Поднесете кюфтетата топли с млечен сос.

