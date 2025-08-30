Най-вкусната пилешка яхния

Яхния от пиле изглежда доста тривиално ястие, но не е така, ако я приготвите по изкусителен начин.

Традиционната българска рецепта разбира се дава отличен резултат, но тук се постарахме да ви предложим италиански вариант на пилешка яхния. Подгответе продуктите, запретнете ръкави и произведете най-вкусното ястие на света.

Продукти:

700 г пилешки гърди или бонфиле

4 с.л. зехтин

1 глава лук, ситно нарязан

4–5 скилидки чесън, накълцани

1 малко люто чушле, без семки и накълцано

2 с.л. доматено пюре

сол

черен пипер

пресен босилек

пресни мащерка и розмарин

около 250 мл горещ пилешки бульон

Приготвяне:

Пилешките гърди се измиват добре и нарязват на хапки. Посоляват се със сол и черен пипер. В тенджера се загрява зехтинът и месото се изпържва, докато побелее. След което се изважда и оставя настрана.

В същата мазнина се запържват лукът, чесънът и лютото чушле. След като лукът е станал прозрачен, се добавя пилешкият бульон и доматеното пюре. Оставя се да заври.

Прибавя се и пилето. Тенджерата се похлупва с капак и се оставя да къкри, докато пилето се свари напълно за около 15 минути. След като изключите котлона, добавете ситно нарязаните подправки. Гарнирайте ястието с варен ориз.

