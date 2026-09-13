Любимите манджи на баба. Неустоимото пиле фрикасе
2 рецепти
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Цялото количество е спряно от реализация и не е достигнало до българския пазар
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Шеф Волфганг Пук е готов и с меню за вегетарианци Мастър-шефът Волфганг Пук, който от 22 години съставя менюто за партито след раздаването на Оскарит...
Приятелка на Мила Кунис от детството е завела дело срещу актрисата. Искът е за кражба на пиле, което било домашен любимец на Кристина Каро. Тя и Мила...
София. „Нямаме данни, че в пилешкото месо, произведено в България, има хормони. Производството и износът на пилешко се контролира изключително коректн...
София. Проверка на трансмазнините и хормоните в пилешкото месо ще разпореди министърът на земеделието Димитър Греков, данните от която ще излязат до к...