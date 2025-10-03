Топло и вкусно: Есенни крем супи

С настъпването на есента идват и първите хладни вечери, които просто си плачат за нещо топло, ароматно и домашно. А какво по-подходящо от една богата, кремообразна супа, пълна с вкусове и аромати от сезона?

Събрахме за теб 5 подбрани рецепти за есенни супи – от класическата крем супа от тиква с джинджифил до по-нестандартната версия с печени кестени и кореноплодни. И, разбира се, не сме забравили любимата крем супа с пиле – за почитателите на нещо по-засищащo.

От тиква с джинджифил и кокосово мляко

Продукти: 500 г тиква (обелена и нарязана), 1 глава лук, 1 картоф, 1 с.л. настърган пресен джинджифил, 400 мл кокосово мляко, 500 мл зеленчуков бульон, зехтин, сол, черен пипер

Приготвяне: Задушете лука в малко зехтин, добавете джинджифила. Прибавете тиквата и картофа, нарязани на кубчета. Залейте със зеленчуковия бульон и вари до омекване (около 20 мин). Пасирайте до гладкост, добави кокосовото мляко и подправи. Загрейте отново и сервирай с тиквени семки или крутони.

Гъбена с мащерка и сметана

Продукти: 400 г гъби (печурки, манатарки или микс), 1 глава лук, 1 скилидка чесън, 100 мл готварска сметана, 700 мл вода или бульон, мрясна мащерка, масло, сол, черен пипер

Приготвяне: Запържете лука и чесъна в масло. Добавете нарязаните гъби и запържи до златисто. Залейте с вода/бульон, добавете мащерка и оставете да ври 15 мин. Пасирайте половината от супата, върни обратно и добави сметаната. Подправете и поднесете с препечена филийка.

С пиле и зеленчуци

Продукти (за 4 порции): 1 с.л. зехтин или масло, 1 глава лук, 1 морков, 1 картоф, 1/2 ч.ч. целина (по избор), 1 скилидка чесън, 250 г пилешко филе (варено или запържено), 700 мл пилешки бульон (или вода с кубче), 100 мл готварска сметана (по желание), сол, черен пипер, магданоз за поръсване

Приготвяне: Подгответе продуктите – нарежете лука, моркова, картофа и целината на малки парчета. Ако пилето е сурово – нарежете и него (може да използвате остатъци от печено пиле). Задушете зеленчуците – в тенджера загрейте мазнината, добавете лука и чесъна, гответе 2 мин. Добавете моркова, картофа и целината. Задушете още няколко минути. Добавете пилето и бульона – ако пилето е сурово, сложете го да се готви със зеленчуците. Ако е предварително сготвено – добавете го накрая. Залейте с бульона и оставете да ври 20 минути, докато всичко омекне. Пасирайте – когато зеленчуците и пилето са готови, извадете част от месото (ако искате да има парченца в супата) и пасирайте останалото до гладка кремообразна смес. Добавете сметаната и подправките – върнете месото, добавете сметаната, овкусете със сол и черен пипер. Разбъркайте и оставете да кипне за още 2–3 минути. Сервирайте – поръсете с пресен магданоз, поднесете с крутони или препечена филийка.

От печени кестени и кореноплодни

Продукти: 200 г печени кестени (обелени), 1 морков, 1 глава целина (или пащърнак), 1 картоф, 1 глава лук, 700 мл зеленчуков бульон, масло, мащерка, сол, черен пипер

Приготвяне: Задушете лука в масло, добавете нарязаните кореноплоди. Прибавете кестените и мащерката (може и вече печени кестени). Залейте с бульона и вари до омекване (20–25 мин)., Пасирайте до гладка смес и подправи на вкус. Поднесете с капка сметана или крутони.



