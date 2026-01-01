Тайната падна! Защо жените се напиват по-бързо

Много изследователи са единодушни, че жените по-бързо усещат влиянието на алкохола и спокойно можем да кажем, че се напиват по-бързо.

Женският организъм преработва алкохола по-различно от мъжкия - често по-бързо и по-интензивно. Освен това мозъкът на жените реагира по-силно на успокояващото влияние на алкохола, отколкото мозъка на мъжете.

Още преди първата глътка да е стигнала до стомаха, вкусовите рецептори изпращат сигнали до мозъка, чрез което се променя сърдечната честота, кръвообращението и химията на мозъка.

След това малка част от алкохола се абсорбира в стомаха, преобладаващата част от него обаче стига до тънкото черво, откъдето бързо преминава в кръвообращението. Освен това една част се разгражда от ензима алкохолдехидрогеназа (ADH) най-вече в стомаха и в черния дроб.

Проучванията обаче показват, че в рамките на тези процеси жените разграждат по-малко алкохол. Това означава, че ако мъжете и жените изпият едно и също количество, концентрацията на алкохол в кръвта на жените се повишава в по-голяма степен.

Според германския неврофармаколог Райнер Шпанагел, изследовател на зависимостите, решаващ фактор е телесното тегло.

"Не зависи от ензими, а от теглото. Ако един мъж изпие половин шише вино и една жена също толкова, в по-малкото тяло концентрацията на етанол ще е по-висока", казва той.

Шпанагел обяснява, че етанолът се разпределя в тялото равномерно - както в мозъка, така и в органите. По-малките тела това означава по-висока концентрация.

Други учени обаче казват, че теглото не е единственото обяснение.

"Много повече от теглото или ръста влияят специфичните полови различия", посочва невробиологът Едуард Скот от държавния университет в Луизиана.

Женското тяло по правило съдържа повече телесна мазнина и по-малко вода от мъжкото, поради което алкохолът се концентрира повече в кръвта им. Скот откроява и ролята на ензима алкохолдехидрогеназа, който представлява важен ранен филтър.

Когато алкохолът стигне до мозъка, при жените се проявява специален феномен, съобщава Джил Бекер от университета в Мичиган, изследовател на полово обусловените различия в мозъка и поведението.

"Жените много по-бързо развиват зависимост и изпиват по-големи количества за по-кратко време", отбелязва тя, цитирана от DW.

Наблюденията на Бекер се потвърждават от проучвания, сочещи, че жените по-бързо преминават от първите глътки към сериозни проблеми с алкохола - макар да започват по-късно и като цяло да консумират по-малко.

