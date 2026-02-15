Хитов участник в журито на "Капките". Огромни изненади

„Като две капки вода“ стартира своя 14 сезон на 16 февруари и обещава сериозна конкуренция, впечатляващи трансформации и силни емоции. Водещи отново са Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро, а в журито ще видим Хилда Казасян, Димитър Ковачев – Фънки, Веселин Маринов и нов член, който ще преобърне правилата - Кралицата. Кой ще грабне короната този сезон, зрителите предстои да видят в ефира на NOVA.

Продуцентът на „Като две капки вода“ Кирил Киров – Кико разказва повече за предстоящото хитово шоу.

„Сезонът – Слънце е инспириран от Луи XIV, тъй като и сезонът ни е 14-и пореден. За тринадесет години „Капките“ са се доказали като най-големия антидепресант в телевизионния ефир. В последните години ние сме залети само от негативни новини и проблеми. Всъщност „Като две капки вода“ ни вади от проблемите, като за три часа ни кара да се забавляваме и да забравим проблемите. От тук идва и името Сезона – Слънце и се надявам да не слънчасаме, а да ни е топло на душите. Коя е Кралицата ще се разбере точно в 20.03 ч. на 16 февруари, понеделник в ефира на NOVA“, разказва той.

Кико разяснява, че е много важно технически всичко да е добре подготвено преди старта на предаването, затова днес се извършва техническата репетиция на шоуто.

„Най-трудното нещо, когато правиш 14-и сезон на един формат е да надграждаш. Миналата година напълнихме най-големия стадион в България и за толкова години много лица вече са минали през шоуто. Затова става все по-трудно да намираш интересни хора. Смятам, че и тази година успяхме да намерим интересни участници, като някой от тях са огромни звезди на българския небосклон и шоубизнес. Други не са толкова популярни, но смятам, че ще се превърнат в големи звезди. Не пропускайте да сте пред малкия екран на 16 февруари, 20.00 ч. само по NOVA“, категоричен е Кико.





