Костадинов сбъдна 30-годишна своя мечта. Уникални снимки

30-годишна мечта успя да сбъдне лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. За това той сам се похвали във фейсбук. Не е успял да стане моряк, но пък най-накрая е намерил време да посети музея на Тур Хейердал и "Фрам" на други велики норвежци - полярните изследователи Фритьоф Нансен и Руалд Амундсен.

Ето какво разказва той:

"Като всяко морско момче и аз като малък мечтаех много един ден, като порасна, да стана моряк. Тази мечта се засили особено много след като баща ми, който за да може да издържа семейството стана моряк по неволя, почна да обикаля моретата и океаните. Мечтата ми обаче се сблъска челно с математиката. За кандидатстване в Морското училище се искаше математика, а не история, което ме накара да го гледам само отвън.

Това обаче не ме спря да чета морска литература в индустриални количества. Библиотека "Морета, брегове и хора", библиотека "Нептун", библиотека "Полярна звезда", алманах "Фар", списание "Морски свят", библиотека "Океан" и какво ли още не са само малка част от книгите и периодиките, с които израснах. А навремето не беше лесно да се снабдиш с хубава книга. Например татко се налагаше да излиза по-рано от работа, за да може да купи сп. "Морски свят", защото то свършваше в деня, в който го пускаха по реповете. Случвало се е да не успее и тогава оставахме без новия брой.

Любимият ми писател и изследовател от детството беше норвежеца Тур Хейердал. Мечтател и изследовател, той успява не само да сбъдне всичките си мечти, но и се превръща в пример за поколения търсачи на неизвестното. Прекосява Тихия океан през 1947 г. от бреговете на Южна Америка до островите на Полинезия с балсовия сал "Кон-Тики". После прекосява Атлантическия океан с кораба "Ра", направен от тръстика. С друг тръстиков кораб, "Тигрис", преминава 5000 км из Индийския океан. С всяко свое пътешествие руши столетни исторически догми и доказва недвусмислено, че за древните хора морето не е било преграда, а път.

Два от неговите "кораби", "Кон-Тики" и "Ра", са запазени в неговия музей в Осло, Норвегия. Сигурно от 30 години мечтаех да ги видя на живо и преди няколко седмици най-сетне намерих време и за тази своя мечта. Една събота и неделя летях до Осло и прекарах цял един ден не само в музея на Хейердал, но и в съседния музей "Фрам" на други велики норвежци, полярните изследователи Фритьоф Нансен и Руалд Амундсен, както и в музея на норвежкото корабоплаване. Какво да ви кажа - чувствах се като дете в магазин за играчки.

"Кон-Тики" пътува 101 дни през Пасифика с екипаж от 7 човека, а тръстиковият кораб "Ра" преминава Атлантика с 8 души на борда за 57 дни. Представете си как тези хора са живели толкова време на такова малко пространство, при това без спасителни лодки, далеч от всички морски пътища, сам сами в сърцето на океана. Изисква се огромно мъжество и кураж, за да осъществиш това, което Хейердал е направил. Затова и ми беше един от кумирите в детството.

Поуката от прочетените книги за мен е една - че мечтите трябва да се преследват неотклонно. Ако си достатъчно търпелив и последователен, те рано или късно се сбъдват. Защото няма лоши идеи. Има само несподелени и неосъществени.

А на вас, ако и вие сте поне отчасти толкова изкушени от морските простори и морската история, колкото и аз, пожелавам да имате възможността да посетите тези музеи. Повярвайте ми, завиждам ви за това, че ще ги видите за първи път."

