Скандалът гърми! Фънки и Кичка Бодурова се хванаха за гушите

Нов скандал разтресе музикалните среди, след като Кичка Бодурова насочи острите си реплики към Димитър Ковачев-Фънки. В социалните мрежи естрадната ветеранка атакува култовия музикант по всички фронтове – от професионалните му качества до външния му вид и правото му да дава оценки, пише marica.bg.

В гневния си изблик певицата от Бургас дори си позволи да постави под съмнение музикалното образование на Фънки – твърдение, което, по думите му, няма нищо общо с фактите. „Докъде я докарахме – Фънки да съди Лили Иванова?“, възмути се Бодурова, наричайки го „непрокопсал музикант“.

Фънки обаче отговори хладнокръвно и с добре познатата си ирония. На въпрос за нападките той контрира кратко: „А коя е Бодурова?“, с което зададе тона на реакцията си.

„Това е нейно мнение. Всеки може да коментира визията на всеки. Аз, като я видя, бягам в другата стая – но не занимавам хората с такива идиотщини“, отсече той.

Музикантът подчерта, че е „много над тези глупости“ и защити правото си да говори за Лили Иванова, позовавайки се на образованието и дългогодишния си опит. „Тази жена явно не знае какво говори“, категоричен е Фънки.

Скандалът обаче не успя да помрачи настроението му. Той разказа с усмивка и за нелеп инцидент, при който си прехапал езика и му били сложени три шева. „Искаше ми се да кажа, че съм се бил с бандити в центъра на София, но истината е по-прозаична – водка, шунка и… езикът пострада“, шегува се той.

Фънки е повече от готов за завръщането си в „Като две капки вода“ и обещава да „захапе“ участниците още от първия ден. А по адрес на Лили Иванова не пропусна и поредната си язвителна шега – в типичния си стил, който отново разпали страстите в гилдията.





