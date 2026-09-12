Кичка Бодурова ще подари на своята публика незабравима музикална вечер
На 27 юли в Летния театър
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На 27 юли в Летния театър
С годините легендарната изпълнителка е осъзнала колко важно е човек да оставя обидите зад гърба си
Кичка Бодурова възнамерява да легне под ножа
Певицата споделя, че се е прибрала в страната малко по-рано от предвиденото, за да проследи конкурса
Поредица от лични изпитания за певицата
Йорданка Христова и Кичка Бодурова с кментари във Фейсбук
Тя го нарече непрокопсал музикант, той попита: "А тя коя е"
Поредната интрига в музикалните среди
Легендарната певица с емоционален и философски пост във Фейсбук
Ето я истината
Певецът кани легендарната дама да гостува на концерта му в НДК
Беше нещо ужасно, признава естрадната ветеранка
По случай Джулай морнинг
По нейни думи управлението на Доналд Тръмп ще намали престъпността в САЩ
Неочаквана драма
По думите й временното търкане помежду им се появило не заради израза "мижав интерес"
Не съм имала хубаво детство, призна култовата певица
Какво да очакваме тази събота
Каква е причината
Голямата певица признава, че вече чувства лека умора