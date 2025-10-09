Красимир Аврамов с голям жест към Кичка Бодурова

Красимир Аврамов направи жест на истински кавалер към Кичка Бодурова. След като тя се оплака в публичното пространство, че няма как да посрещне феновете си в НДК, по-младият й колега на свой ред пусна пост по темата в социалните мрежи.

„Приятели, прочетох какво е споделила легендарната Кичка Бодурова. От думите й разбрах за тъгата и разочарованието й от факта, че на 29 ноември зала номер едно в НДК е заета и тя не може да направи юбилейния си концерт там. 29 ноември е рождената й дата, на 29 ноември е моят концерт в зала номер едно в НДК. Преди месеци подадох молба и получих именно тази дата за музикалния си спектакъл "Вдъхновението ПОП ОПЕРА".

Вече ми изпратиха “скандални“ заглавия, които ни противопоставят с голямата певица, което обаче е пълен абсурд. Госпожа Бодурова беше първият човек, който ми подаде ръка в Лос Анджелис! Тя ми направи първия подарък за първия ми рожден ден в Америка. Тя ми намери първата работа в Страната на неограничените възможности. Тя е човек, към когото изпитвам дълбоко уважение и искрена благодарност. Най-официално и от сърце каня госпожа Кичка Бодурова в НДК на 29 ноември, за да отпразнуваме заедно тази важна дата – нейния юбилей! За мен ще бъде чест да ѝ върна жеста. Ще бъда щастлив да бъде мой гост на сцената. Нека превърнем този "скандал" в красив празник на музиката и приятелството!“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com