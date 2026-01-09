Още веднъж "Дон Жуан" у нас

От създателите на мюзикъла „Нотр Дам дьо Пари“, българската премиера на обновената версия на френско-канадския мюзикъл „Дон Жуан“ с допълнителна дата. Засиленият интерес към зрелищния френски спектакъл даде възможност на организаторите да пуснат допълнително дата за мюзикъла на 1 февруари.

Така общо 6 спектакъла от 28 януари до 1 февруари на оригиналния френски мюзикъл ще пленят публиката, за която е организирано либрето със субтитри на български език.

Легендарният мюзикъл „Дон Жуан“ от френския композитор Феликс Грейи, който написва музиката и либретото за „Дон Жуан“ през 2003 г., избирайки свободна адаптация на класическата история на Молиер, в обновената версия от 2019–2020 г., ще бъде на софийска сцена в края на януари. В мюзикъла участват над 60 изпълнители, включително 15 танцьори, 11 певци и 2 фламенко музиканти. Хореографията е изцяло испанска, с много елементи на фламенко. Танцьорите носят грацията на това изкуство в душите си и във всяко свое движение на сцената. Коментирайки предстоящото турне, създателят на мюзикъла, Феликс Грей, каза:

Създаването на мюзикъл е дълъг творчески процес, който включва множество етапи и дори предизвикателства. Развълнуван съм, че Дон Жуан се пресъздава от професионален и прекрасен екип – режисьорът Жил Маю, известният създател на Нотр Дам дьо Париж, брилянтният аранжор Ги Сен-Онж и продуцентите, които вярваха в проекта от самото начало. За мен е голяма радост да представя нашия мюзикъл в обновената му версия в красивата България и съм абсолютно възхитен.

Мюзикълът стана хит веднага след премиерата си, което е лесно обяснимо: освен зашеметяващи декори и драматично осветление, Дон Жуан включва множество сценични дуели и ярки специални ефекти, които засилват фантастичното измерение на историята. Отличителна черта е хореографията, базирана на испански танци, по-специално фламенко. Мюзикълът се радва на огромен успех във Франция и Южна Корея, докато в Канада изпълнителите преживяват истински триумф. В Монреал, Квебек, Шербрук и Отава са изнесени общо 200 представления пред 350 000 зрители.

Освен това са продадени 300 000 албума на Дон Жуан. Песните „Fun“ и „Women“ оглавиха канадските класации в продължение на няколко седмици, а Жил Маю получи награда за най-добър режисьор. Мюзикълът е продуциран от Шарл Талар и сина му Никола, едни от водещите независими музикални продуценти във Франция. Продукцията счупи всички рекорди за продажби на албуми и билети.

След пандемията, актуализираната версия на мюзикъла беше успешно изпълнена в Китай, Южна Корея и Канада, като европейските представления започнаха в Сърбия и продължават в България.

Музиката и либретото са написани през 2003 г. от френския композитор Феликс Грей. Спектакълът представлява сравнително свободна адаптация на класическата история. Началото ѝ съвпада с това на Молиер, но текстът се различава от оригинала. Самият автор споделя, че не си поставя за цел да пренася действието в модерен контекст, затова го разполага извън конкретни времеви рамки.

По думите на организаторите в „Дон Жуан“ има множество сценични битки и впечатляващи специални ефекти, които подчертават фантастичното измерение на случващото се. Хореографията, базирана на испански танци – най-вече фламенко, е един от безспорните акценти на спектакъла.

Мюзикълът е поставян с голям успех във Франция и Южна Корея. В Канада – в Монреал, Квебек, Шербрук и Отава, са изиграни общо 200 представления пред над 350 000 зрители, а продадените албуми надхвърлят 300 000. След премиерата песните Du plaisir и Les Femmes оглавяват канадските музикални класации в продължение на няколко седмици, а режисьорът Жил Махо е отличен с награда за най-добър режисьор. Продуценти на спектакъла са независимите музикални продуценти Шарл и Никола Талар.

