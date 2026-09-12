Още веднъж "Дон Жуан" у нас
Така общо 5 спектакъла от 28 януари до 1 февруари на оригиналния френски мюзикъл ще пленят публиката
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Така общо 5 спектакъла от 28 януари до 1 февруари на оригиналния френски мюзикъл ще пленят публиката
Къде се разиграва екшънът
Смелата интерпретация на класиката от Молиер е на режисьора Васил Василев
Най-тайнствената певица се появи след близо половин век Салата Цезар не е императорска. Дон Жуан е на път да изчезне
Дон Жуан бе пребит от ревнивец. Драмата се разигра в балканското село Градец на 22 декември вечерта. 84-годишният Т. М. е известен коцкар в 5-хиляднот...
Топспектакълът на Александър Морфов е в афиша на традиционните празници "Звезди на театъра" Никола Анастасов е специалният гост на Разлог от 24 до 30...
Представлението на Народния театър ще се играе на 1 април в Националния театър на Унгария