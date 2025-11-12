Знаков наш Дон Жуан беше пребит

Районна прокуратура Пловдив привлече като обвиняеми и задържа трима мъже за нанесена средна телесна повреда на 23-годишен, научи Plovdiv24.bg. Кървавата драма се е разиграла в "Столипиново" преди дни.



Обвиняеми по случая са 22-годишният Р. Е., 20-годишният Е. Л. и 18-годишният Л. Г. Единият и пострадалият 23-годишен мъж се познавали, но имали стара вражда. Пребитият имал слава в квартала на Дон Жуан и често обичал да се задява с нежния пол.



На 9 ноември 2025 г. единият бил с автомобила си. Той се уговорил с пострадалия да го закара до търговски център в Пловдив, като на връщане, вместо да го остави в дома му, го откарал в района на река Марица.



Там чакали Е. и Л. Когато 23-годишният слязъл от автомобила, тримата го наобиколили, съблекли го гол и му нанесли побой.



Според източници на Plovdiv24.bg причината за агресията на групата била, че мъжът свалял жените на двама от тях, а единият от тях дори се разделил с жена си. Мъжете дълго време го предупреждавали, но той не си взимал поука.



В резултат на боя мъжът бил със счупени челюст, рамо и череп. Впоследствие единият закарал до дома му 23-годишния мъж, където се намирал негов роднина. Пребитият мъж бил нахранен и изкъпан, но в жилището също възникнал нов конфликт, при който е пострадал първият от обвинените.



Той е прободен с нож в гърба и в момента се намира в болнично заведение. Тримата обвиняеми мъже са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като след анализ на събраните доказателства ще се направи преценка за внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тях, съобщиха от прокуратурата за Plovdiv24.bg.



Фактическата обстановка по случая се изяснява. Те са обвинени, че в съучастие като съизвършители, причинили на 23-годишен мъж средна телесна повреда

