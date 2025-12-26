Смразяващо откритие в Пловдив. Гъмжи от полиция

Смразяващо откритие в Пловдив. Безжизненото тяло на мъж е открито тази сутрин на улица "Капитан Райчо" в Пловдив. Сигналът за труп е подаден към 10 часа съобщиха от полицията в града под тепетата.



На място има униформени, тялото е покрито, опънати са полицейски ленти. Има и медици, които са констатирали смъртта.

Починалият е на видима възраст около 50 години. Все още не е установена самоличността му.



По тялото не са установени следи от насилие при извършения първоначален оглед, съобщиха още от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

Вероятно става въпрос за бездомник.

