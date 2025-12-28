Технологии

Какъв телевизор да купите, ако цената на OLED ви се вижда висока

Усъвършенстваните LCD панели могат да се конкурират по качество

28 дек 25 | 10:12
Иван Ангелов

OLED телевизорите все още се считат за еталон за качество на картината, но високата им цена ги прави неподходящи за купуване от всекиго.

Ето защо съвременните LCD телевизори, особено моделите с mini-LED подсветка, привличат все по-голямо внимание. Както посочва Slashgear , въпреки различните маркетингови имена като QLED или QNED, това са по същество подобрени LCD панели, които значително са се подобрили по качество през последните години, като същевременно остават значително по-евтини от OLED.

Един от ключовите аргументи в полза на тези телевизори е яркостта.

В светли помещения OLED често не успява да постигне желаните резултати, тъй като някои панели губят контраст при ярка околна светлина и максималната им яркост като цяло е по-ниска.

Мини-LED телевизорите са по-практични в това отношение.

В тестовете те могат да бъдат няколко пъти по-ярки от OLED и това е ясно забележимо в реални условия, когато гледате телевизия през деня, а не в затъмнена стая.

Друга важна функция е HDR.

Благодарение на големия брой локални зони за затъмняване mini-LED панелите имат забележимо по-добър контрол на подсветката от по-старите LCD дисплеи и страдат почти изцяло от ясно изразени ореоли около ярки обекти. В комбинация с квантови точки, тези телевизори предоставят богати цветове и стабилен контраст, което е повече от достатъчно за повечето зрители.

Автор Иван Ангелов

