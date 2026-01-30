Златно правило бори размазаната картина на телевизора

Ако купувате нов телевизор, вероятно очаквате ясна и богата картина още от самото начало. Много собственици на бюджетни модели обаче откриват неприятен страничен ефект - по време на бързо движещи се или тъмни сцени около обектите се появяват размазани ивици и „ghosting“, което разваля изживяването при гледане на филм или игра.

Това се дължи на феномен, известен като „VA размазване“. Този проблем се среща при LCD телевизори с VA матрица. Поради начина, по който пикселите преминават от черно към сиво, те не променят яркостта си достатъчно бързо. В резултат на това движещите се обекти оставят „призрачна следа“ и картината изглежда размазана, според статия на BGR.

Златното правило преди покупка

За да се избегнат избледнели изображения, авторите на статията съветват да не се разчита единствено на спецификациите на производителя, като например заявено време за реакция от „4 ms“. Тези цифри обикновено показват само скоростите на преход от сиво към сиво (GtG), но не отразяват колко бързо екранът обработва контрастните преходи от тъмно към светло.

Най-добре е да се разчита на независими тестове за време на реакция. Професионални прегледи с измервания на движението помагат да се установи дали панелът оставя следи зад движещите се обекти.

Цената също е важен фактор. VA панелите са известни с високото си контрастно съотношение - често около 3000:1 в сравнение с 1000:1 за IPS. Бюджетните модели обаче често постигат тези стойности за сметка на по-ниска честота на реакция на пикселите.

Какво да направите, ако екранът вече е размазан

Забравете за размазаните телевизионни изображения - експерт обяснява „златното“ правило.

Ако вашият телевизор вече страда от размазване при VA панел, има няколко ефективни решения:

Включете режим „Overdrive“ или подобни настройки („Response Time“, „TraceFree“) в менюто на телевизора. Те карат пикселите да променят цвета си по-бързо и намаляват ефекта на размазване.

Важно е да не се прекалява - твърде агресивното Overdrive може да причини обърнат ghosting, при който се появяват ярки ореоли около обектите.

За геймърите е особено важно правилно да комбинират честотата на опресняване на екрана и режима Overdrive, особено когато използват VRR (Variable Refresh Rate - променлива честота на опресняване).

Деактивирането на ненужните филтри за последваща обработка и изостряне също може да помогне за по-рязко и чисто изображение.

Ключът към ясната картина е прост - използвайте тестове от реалния свят и настройвайте телевизора правилно, така че бързо движещите се сцени да изглеждат така, както са замислени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com