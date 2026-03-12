Батерия с нов вид метал може да надживее вашия електромобил

В индустрията на електрическите автомобили беше направена стъпка, която може да размести баланса на целия сектор - представена беше първата в света натриево-йонна батерия, определяна като сериозна алтернатива на утвърдените литиево-йонни технологии.

Новото решение обещава по-надеждна работа при ниски температури, конкурентен пробег и по-достъпна цена, съобщава SuperCarBlondie. Ако очакванията се потвърдят в реална експлоатация, пазарът на електромобили може да влезе в съвсем нова фаза на развитие.

Кой стои зад разработката

Технологията е разработена от CATL - компания, която контролира над 38% от световния пазар на батерии за електрически превозни средства. Производителят вече обяви, че батерията ще бъде внедрена в сериен лек автомобил още тази година.

Сред първите модели, които ще я използват, се посочва Changan Nevo A06, чиято премиера се очаква в близките месеци.

Какво предлага новата технология

Енергийната плътност на натриево-йонната батерия достига приблизително 175 Wh/kg. Това позволява пробег до 400 километра с едно зареждане - резултат, който я поставя в реална конкуренция с част от съществуващите електромобили на пазара.

По-значимото предимство обаче е устойчивостта при екстремно ниски температури. По време на тестове в Монголия електромобил с такава батерия е успял да се зарежда нормално при -30°C и да работи надеждно дори при -50°C. Производителят твърди, че при -40°C батерията запазва над 90% от капацитета си - показател с ключово значение за държави със суров климат.

Компанията е провела и строги тестове за безопасност, включително механично рязане и пробиване. По данни на производителя батерията не е отделила дим и не се е възпламенила, което демонстрира висока степен на стабилност.

Защо това може да промени пазара

Експертите отбелязват, че натрият е по-евтин и по-достъпен ресурс от лития. Това отваря възможност за по-ниски производствени разходи и съответно по-достъпни електрически автомобили. Освен това веригата за доставки при натрия е по-слабо зависима от геополитически фактори, които често влияят върху пазара на литиеви батерии.

Технологията първоначално ще бъде внедрена в Китай, но перспективите сочат, че в бъдеще може да навлезе и на други пазари, включително в Съединените щати.

Появата на натриево-йонните батерии бележи нов етап в развитието на акумулаторните технологии - с фокус върху достъпност, безопасност и устойчивост при тежки климатични условия. Ако реалните резултати оправдаят заявените параметри, това може значително да ускори масовото навлизане на електромобилите в световен мащаб.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com