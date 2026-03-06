Vivacom дава повече при пътуване с Unlimited 200 и включени роуминг мегабайти извън ЕС

Технологиите са създадени, за да улесняват живота ни. Но истинската им стойност се измерва в моментите, когато ни дават сигурност – когато сме далеч от дома, когато пътуваме, когато разчитаме на връзката си с хората, които са най-важни за нас. Именно тогава свързаността трябва да бъде не просто бърза, а безкомпромисна.

С офертата за план Unlimited 200 Vivacom предлага двойно повече роуминг мегабайти за държави извън Европейския съюз за целия срок на договора. Офертата е валидна при сключване на 24-месечен договор до 13 април 2026 г. Планът съчетава истинска неограничена мобилна свобода в България с повече спокойствие при пътуване в чужбина, без притеснения за допълнителни разходи или ограничен трафик. Unlimited 200 включва неограничени мегабайти, минути, SMS и MMS в България и е единственото предложение на пазара, което включва роуминг мегабайти за държави извън ЕС.*

„За нас добрата свързаност не е просто технологична характеристика, а възможност хората да се чувстват сигурни и спокойни – особено когато са далеч от дома. С Unlimited 200 даваме на клиентите повече свобода и предвидимост при пътуване, като съчетаваме неограничена мобилна услуга в България с включени роуминг мегабайти за държави извън ЕС – решение, което им помага да постигат повече в динамичното ежедневие“, каза Теодора Витева, директор Маркетингови комуникации на Vivacom.

Независимо дали става дума за работна среща или дългоочаквана ваканция с близките, свързаността остава сигурна и предвидима. Понякога един разговор или съобщение от семейството е всичко, от което човек има нужда, за да продължи напред.

Като част от Unlimited, клиентите могат да активират и допълнителни пакети за максимална скорост – MAX speed Day, MAX speed Week или Double speed за уикенда, когато имат нужда от още по-висока скорост и свобода. Планът предлага и възможност за включване на SkyShowtime пакети за забавление в движение, както и достъп до EON Mobile приложението, което позволява гледане на любимо съдържание навсякъде.

С Unlimited 200 телекомът поставя човека в центъра на технологиите – защото възможностите са неограничени, когато имаш сигурна връзка и контрол върху това как и къде използваш услугата си. Vivacom е част от тези моменти – не просто като доставчик на услуги, а като партньор в това да постигаш повече всеки ден.

---

* Включени 6 000 MB за роуминг в Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Косово, Монако, Обединеното кралство, Русия, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора, Швейцария за срока на договора, след което отпадат автоматично. Повече на vivacom.bg.

