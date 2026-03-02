HONOR обяви AI екосистема с 20 000 услуги до 2026 г.

HONOR направи силна заявка за трансформация по време на Световния мобилен конгрес (MWC) 2026, където представи стратегия за изграждане на отворена AI екосистема от устройства. Компанията обяви, че чрез платформата HONOR AI Connect възнамерява да интегрира над 20 000 AI услуги до края на 2026 г. Амбицията е ясна - преход от производител на смартфони към глобален играч в сферата на интелигентните екосистеми.

От смартфони към AI платформа

Новата стратегия ускорява трансформацията на HONOR от хардуерен бранд към компания, фокусирана върху изкуствения интелект. В центъра на промяната е обновената платформа HONOR AI Connect, която отваря ключовите AI възможности към партньори от различни индустрии.

Целта не е просто свързаност между устройства, а споделена интелигентност. Компанията говори за създаване на персонализиран аватар - дигитален профил на потребителя, който функционира в широка екосистема от продукти и марки.

Разрушаване на технологичните бариери

По време на панелната дискусия ConnectAI президентът на продуктовия отдел Фанг Фей обсъди с представители на Orange Innovation бъдещето на AI, устройствата и свързаността. Основният акцент бе върху разрушаването на стените между отделните индустрии.

HONOR планира навлизане в нови категории - образование, умен дом, аудио продукти, решения за домашни любимци и интелигентни играчки. Компанията заяви, че ще развива партньорства, за да създаде ново поколение AI продукти извън рамките на традиционния смартфон.

Камбрийски взрив на интелигентните устройства

Фанг Фей направи паралел с еволюционната история и сравни настоящия момент с Камбрийския взрив - период, в който внезапно се появяват множество нови форми на живот. Според нея индустрията е на прага на подобна експлозия в развитието на AI устройства.

Очаква се бърза диверсификация - от внедрен изкуствен интелект в устройства като HONOR Robot Phone до специализирани AI помощници, разработвани съвместно с партньори.

Компанията подчерта, че затворените екосистеми трябва да останат в миналото. Визията е технологиите да бъдат в услуга на човека и да увеличават неговата креативност и свързаност.

Дигиталният близнак като нов интерфейс

HONOR описва новата ера като преход от взаимодействие чрез един екран към разпределена интелигентност. Физическите ограничения на хардуера постепенно отпадат, а AI агентът се превръща в основен интерфейс.

В центъра стои персонален дигитален близнак - AI агент, който разбира намеренията на потребителя чрез телефона и пренася тази информация към автомобила, умния дом или сервизния робот. Така се създава непрекъснато и интелигентно преживяване между устройствата.

Robot Phone и новото поколение продукти

Концепцията за добавен човешки интелект намира израз в HONOR Robot Phone. Устройството комбинира смартфон технологии и роботика и действа като личен оператор - автоматично проследява и записва видео, позволявайки на потребителя да участва активно в кадъра.

На 1 март компанията представи и новия си сгъваем AI смартфон HONOR Magic V6, както и последно поколение компютри, таблети и други продукти. Посетителите на MWC могат да се запознаят с цялостната визия на компанията - от Robot Phone до най-новите сгъваеми устройства и AI решения за различни сценарии.

