Как да откриете шпионски софтуер на смартфона си и да го махнете

В днешно време смартфонът е малък архив на живота ви. Той съхранява всичко: съобщения, снимки, банкови приложения, служебни чатове. Следователно ако шпионски софтуер се появи на телефона ви, това е реална заплаха. Той може да предава данните ви на други хора, да включва камерата и микрофона без ваше знание и да проследява местоположението ви.

Вижте как да разберете дали телефонът ви използва шпионски софтуер – какви признаци могат да ви помогнат да забележите наблюдение и как да премахнете такива програми от Android и iPhone.

Как да откриете скрити приложения на телефона си

Какво е шпионски софтуер? Това е зловреден софтуер, който често се маскира като легитимни приложения. Той тайно събира лични данни, записва разговори, следи ви в социалните мрежи и т.н.

Този тип шпионски софтуер достига до мобилни устройства чрез фишинг връзки (т.е. фалшиви съобщения от банка, социална мрежа, институция и др.), фалшиви приложения или дори актуализации на преди това безопасен софтуер. Понякога легитимни приложения за дистанционно управление, като например приложения за родителски контрол, или служебни приложения, които, ако се използват неправилно, могат да нарушат поверителността, пише ZDNET .

Как мога да разбера дали някой има достъп до телефона ми? Има редица признаци, които сами по себе си не винаги показват наблюдение, но комбинацията от тях би трябвало да породи подозрения у вас.

Батерията на телефона ми се изтощава бързо

Ако забележите, че батерията на мобилния ви телефон се изтощава много по-бързо, особено в режим на готовност, е напълно възможно софтуер на трета страна да работи във фонов режим и да предава данните ви към външен сървър.

Телефонът се загрява без причина

Докато шпионският софтуер работи активно, дори при заключен екран, устройството може да се нагрее много.

На мобилния ви телефон са се появили неизвестни приложения

Тоест, не сте ги инсталирали, но те са там - например, понякога шпионският софтуер може да се маскира като „Системни услуги“, „Актуализации“, „Диспечер на устройства“.

Мобилният интернет трафик се изразходва бързо

Можете да проверите приложенията, които използват интернет, в настройките на телефона си. Ако изведнъж откриете непозната програма, която изразходва стотици мегабайти, това е предупредителен знак.

По време на разговор се появяват шум и странични звуци

Разбира се, самата връзка може да е лоша (например по време на прекъсване на захранването, когато мобилният сигнал отслабва). Но ако няма очевидни причини за лошата връзка, но по време на разговор се чуват ехо, щракания и забавяния, това е признак за евентуално прихващане.

Телефонът започна да „живее свой собствен живот“

Ако забележите, че телефонът ви се рестартира сам, променя настройките, съобщенията изчезват или непрочетените съобщения стават прочетени - това също не е без причина.

Освен тези, има и по-точни признаци, че телефонът ви е наблюдаван - те са свързани с акаунти и права за достъп.

Открили сте непознати устройства във вашия Apple ID или Google акаунт

Ако списъкът със свързани устройства включва такова, което не е ваше, трябва да предприемете незабавни действия.

Ако получавате известия за влизане от IP адреса на някой друг

Както Google, така и Apple изпращат подобни предупреждения и е най-добре да не ги игнорирате.

Камерата или микрофонът се включват автоматично

Това беше споменато малко по-рано. На iPhone се появяват индикатори: оранжева точка означава, че микрофонът работи, а зелена - че камерата работи. Ако светнат без ваше знание, това е знак за несанкционирана намеса.

Инсталиран е MDM профил (на iPhone)

Управлението на мобилни устройства или MDM е специален профил за мобилно устройство (или таблет), който ви позволява дистанционно да конфигурирате, контролирате и ограничавате работата му. Това е и инструмент за корпоративен контрол, но ако не сте го инсталирали сами, телефонът ви е наблюдаван.

Ако забележите някой от горните признаци на телефона си и подозирате, че може да сте наблюдавани, трябва да се опитате да премахнете шпионския софтуер възможно най-скоро. Има няколко начина да направите това.

Как да деактивирате софтуер за проследяване на телефон

Преди всичко, преди да премахнете зловредния софтуер, ограничете неговата работа:

Проверете разрешенията на приложенията - деактивирайте достъпа до геолокация, микрофон, камера, SMS и памет за всички подозрителни програми;

Изтриване на неизвестни приложения: всичко, което изглежда странно или няма разработчик - не се колебайте да го изтриете;

Проверете настройките на администратора на вашия Android: отидете на „Настройки“ - „Сигурност“ - „Администратори на устройства“ и деактивирайте всичко, което не сте активирали;

Проверете какво изразходва най-много батерията ви - това обикновено са приложения, които активно прехвърлят данните ви;

Променете паролите си – от Apple ID, имейл и Telegram до банковите си приложения.

Методите за премахване на проследяването на Android и iPhone са малко по-различни.

Важно е да запомните, преди да премахнете шпионски софтуер на Android, че това е по-отворена система, така че злонамерените приложения са по-често срещани.

Така че, ако имате Андроид:

Стартирайте телефона си в безопасен режим - опасните приложения няма да се стартират в него и ще можете да ги премахнете;

Проверете инсталираните програми - превъртете през списъка „Ръчно инсталирани“ и намерете всички ненужни приложения;

Проверете списъците си с разрешения - премахнете достъпа до микрофона, камерата и геолокацията;

деактивирайте възможността за инсталиране на приложения извън Google Play;

Стартирайте антивирусна програма, като например Google Play Protect или друго надеждно приложение.

Ако подозирате, че шпионски софтуер е дълбоко вграден, можете да извършите хардуерно рестартиране, т.е. пълно рестартиране на устройството. Не забравяйте обаче да направите резервно копие на устройството си, преди да го направите.

Как да премахнете шпионски софтуер на iPhone:

Проверете дали на телефона ви има MDM профили: „Настройки“ - „Общи“ - „VPN и управление на устройства“ - тук трябва да премахнете всичко, което не сте инсталирали;

Проверете разрешенията на приложението - отидете в менюто „Поверителност и сигурност“ и деактивирайте достъпа до всичко подозрително;

Прегледайте всички устройства, свързани с вашия Apple ID - ако видите непознати, изтрийте ги и променете паролата;

Нулирайте настройките си за поверителност - това нулиране деактивира достъпа до всички услуги, дори до тези, които са били тайно активирани.

Накрая, както при Android, можете да извършите пълно нулиране на вашия iPhone - последвано от възстановяване от чисто копие (но не такова, което може да е съдържало зловреден софтуер).

