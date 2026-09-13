Как да откриете шпионски софтуер на смартфона си и да го махнете
Вижте как да проверите телефона си за такъв софтуер за Android и iPhone и да го неутрализирате
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Вижте как да проверите телефона си за такъв софтуер за Android и iPhone и да го неутрализирате
Зловредният софтуер на смартфоните не е толкова лесен за откриване
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Бившият министър предложи правителството и финансовото министерство да потърсят въпросния сървър