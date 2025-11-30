5 явни признака, че някой тайно следи телефона ви

В днешно време смартфонът не е просто средство за комуникация, той е хранилище за лични данни: приложения за размяна на съобщения, снимки и банкови приложения. Следователно едно устройство може да се превърне в желана мишена за нападателите - една-единствена грешка, съмнително приложение или фишинг линк могат да бъдат достатъчни, за да разкрият вашите данни и пароли.

Въпреки че съвременните операционни системи Android и iOS са защитени чрез криптиране и двуфакторно удостоверяване, много измамници прибягват до така нареченото „социално инженерство“ - форма на кибератака, при която жертвата несъзнателно предава своите данни.

За разлика от компютрите, зловредният софтуер на смартфоните не е толкова лесен за откриване, но има определени поведенчески индикатори, които могат да разкрият активността на хакерите, пише SlashGear.

Съмнителни приложения или изскачащи реклами

Ако откриете приложение на телефона си, което не сте инсталирали сами, това е сериозна причина за безпокойство. Приложенията, изтеглени от трети страни, а не от официалния магазин, са особено опасни.

Съществуват няколко вида зловреден софтуер, но най-често срещаните за смартфоните са троянските коне и рекламният софтуер. Първите обикновено се използват за генериране на незаконен доход, когато преглеждате или случайно кликвате върху изскачащи реклами. Троянските коне, от друга страна, представляват по-сериозна заплаха и могат да доведат до кражба на чувствителна лична информация.

Рязък спад в производителността

Ако телефонът ви започне да работи бавно или да замръзва, въпреки че сте затворили всички приложения и сте се уверили, че фоновите услуги не работят, това може да е знак, че във фонов режим работи скрит софтуер.

Батерията се изтощава бързо или прегрява без причина

Много видове зловреден софтуер (като криптоминьори и шпионски софтуер) активно натоварват процесора и други ресурси на телефона. В резултат на това ще забележите, че батерията се изтощава по-бързо и телефонът може да се загрее дори когато е неактивен.

Отидете в „Настройки“ > „Батерия“, за да видите статистиката за използването на батерията за отделни приложения. Ако данните не съвпадат или видите непознато приложение, което консумира необичайно голямо количество батерия, трябва да проверите.

Необичайно висока консумация на мобилен интернет

Ако внезапно забележите, че потреблението ви на мобилни данни е станало подозрително високо, въпреки че не сте променили навиците си, това може да означава, че данните от телефона ви се прехвърлят към сървъра на някой друг.

Подозрителни съобщения или опити за влизане

Фишингът остава един от най-успешните видове атаки: съобщения или връзки, които изглеждат официални, могат да пристигнат чрез SMS, имейл или незабавни съобщения. Ако започнете да получавате непоискани кодове за потвърждение, това е предупредителен знак.

Какво да направите, ако забележите подозрителни признаци

Премахнете непознати или подозрителни приложения, особено тези, които не са инсталирани от официални магазини.

Стартирайте надежден антивирусен/анти-зловреден софтуер – оставете го да сканира паметта, приложенията, изтеглените файлове и браузъра ви.

Променете паролите за всички важни акаунти (имейл, месинджъри, банкови акаунти), активирайте двуфакторно удостоверяване (2FA).

Актуализирайте системата и приложенията си – производителите често пускат корекции, които отстраняват уязвимости.

Ако имате сериозни подозрения, можете да възстановите фабричните настройки на смартфона си (фабрично нулиране). Това е драстичен, но надежден начин да се отървете от злонамерен софтуер.

