Психолози разкриха разликата между потребителите на iPhone и Android

Британски психолози са открили любопитна закономерност. Изборът на смартфон разкрива много за личността на собственика му. Според проучване на Университета в Линкълн

потребителите на Android са средно по-добри, по-честни и по-скромни от собствениците на iPhone.

Авторите на изследването помолили две групи респонденти, потребители на Android и iPhone, да попълнят въпросници за личните си качества и отношението към устройството си.

Оказва се, че повечето собственици на iPhone възприемат смартфона си като символ на статус и отдават по-голямо значение на външния му вид и марка. Потребителите на Android, от друга страна, са склонни да гледат на телефона си като на утилитарен инструмент, стига да работи.

Изследователите са установили, че

собствениците на iPhone често са по-млади, по-вероятно е да са жени и са по-емоционални,

но също така проявяват по-малко скромност и честност. Потребителите на Android, от друга страна, са по-склонни да бъдат по-възрастни мъже, по-малко се интересуват от статус и са по-малко склонни да мамят за лична изгода.

Психологът Хедър Шоу, която ръководи проучването, обясни, че смартфоните все повече се превръщат в дигитални отражения на своите собственици.

Хората интуитивно избират устройства, които са в съответствие с вътрешното им „аз“,

и затова дори една обикновена покупка на телефон може да разкрие много за тяхната личност.

Въпреки това, изборът между iPhone и Android със сигурност не е абсолютен показател за морал. Проучването е обхванало само около 500 души, така че не могат да се правят общи заключения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com