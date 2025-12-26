Идва революционна промяна с Gmail. Рискът

"Гугъл" се подготвя да даде възможност на потребителите на Gmail да променят своите имейл адреси. Тази нова функция, която предизвика вълнение в дигиталния свят, обаче носи със себе си и сериозен риск за сигурността – възможно увеличение на кибератаките.

Известен с дългогодишните си строги правила, Google се готви за революционна стъпка, която ще изненада потребителите. За разлика от конкуренти като Outlook и Proton Mail, технологичният гигант досега не позволяваше на потребителите на Gmail да променят съществуващите си имейл адреси. Сега обаче тази забрана отпада. Според наскоро изтекли официални документи за поддръжка, потребителите ще могат да актуализират своите адреси с разширение „@gmail.com“, като ги заменят с напълно ново име.

Новата функция излезе наяве, след като беше забелязан помощен документ на Google, подготвен на хинди. Според информацията в него, потребителите ще имат право да сменят адреса си веднъж на всеки 12 месеца, като общо ще могат да направят до три промени. Най-интересният момент е, че старите адреси няма да бъдат закривани – потребителите ще продължат да получават писма както на стария, така и на новия адрес в една и съща пощенска кутия. Това е особено удобно за хора, които са променили името си по професионални причини или искат да се разделят с имейл адрес, създаден в по-младите им години.

Развитието обаче има и тъмна страна. Експертите по киберсигурност предупреждават, че подобни мащабни системни промени са отлична възможност за измамници. Очаква се ръст на фалшиви известия от типа „кликнете, за да смените имейл адреса си“, както и на фишинг атаки. Като се има предвид, че Gmail адресът служи и като ключ за достъп до всички услуги на Google, от изключително значение е потребителите да не се доверяват на никакви линкове извън официалните канали. Очаква се Google да въведе функцията поетапно в световен мащаб, а на потребителите, които искат да защитят сигурността си, се препоръчва да изчакат търпеливо официалните обновления.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com