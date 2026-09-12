Голяма промяна с Gmail. Една удобна функция изчезва
Опцията "Изпращане на имейл като“ ще бъде напълно деактивирана
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Опцията "Изпращане на имейл като“ ще бъде напълно деактивирана
Google се готви за революционна стъпка, която ще изненада потребителите
През следващите месеци Google ще въведе нова система за удостоверяване
Изследователят на информационната сигурност Крис Плъмър твърди, че измамниците са намерили начин да заобиколят този метод за сигурност. За да го докаж...
Резултатите от търсенето в Gmail ще бъдат подобрени
Google ще помогне да намерите теми, свързани с вашето търсене
Търсачката Google обаче изглежда е незасегната
Първоаприлската шега на Gmail стана от играчка - плачка, а потребители се оплакаха, че едва не загубили работата си заради нея. Още в четвъртък Googl...
Маунтин Вю. Google представи новата пощенска услуга Inbox, с която изцяло преобразява досегашният модел на електронните пощи. Това не е новият Gmail,...
Москва. Хакер от Русия публикува архив с близо 5 млн. откраднати пароли на потребители на електронната поща Gmail, предаде онлайн изданието Engadget,...
Ако искате да изберете една дата, за да отбележите началото на модерната ера на интернет, едва ли бихте могли да направите по-добър избор от четвъртъ...
Сан Франциско. Google Inc претърпя срив в услугите си в петък. Това свали за кратко Gmail, имейл услугата, използвана от стотици милиони хора и много...
Маунтин Вю. Нова функция в Gmail Google Inc ще позволи някои потребители да получават съобщения от хора, с които те не са споделили имейл адреса си,...
Gmail приложението за Android в най-скоро ще започне да показва реклами, твърдят от онлайн изданието Android Police, които са имали достъп до програмн...