Тийнейджъри смазват мъж с шутове, ритници и тояга. Зверство като с Георги Кузев

Двама младежи - на 16 и на 18 г., са нападнали и налагали мъж в пловдивското село Виница. Грозните сцени се разиграли посред бял ден, преди две седмици, а тийнейджърите са били по-възрастния мъж с юмруци, ритници и дървена тояга.

Приятелите се разхождали из селото, когато по ул. "Иван Вазов" срещнали потърпевшия, с когото се познавали. Непълнолетният решил да му потърси обяснение по повод инициирана от последния саморазправа с майка му, състояла се предходния ден.

Това разпалило конфликт. Мъжът усетил, че нещата не отиват на добре и казал: "Махайте се, ще ви шамаросам!". Само секунда по-късно 16-годишният му нанесъл удар с юмрук в областта на лицето, а по-големият - два удара с ритник по тялото и с юмрук в областта на лицето.

Нападнатият заявил на двамата, че ще ,,ги гърми“ и посегнал към чантата си, в опит да извади нещо от нея. В това време непълнолетният взел дървен клон, който намерил на улицата и нанесъл с него 3-4 удара в областта на тялото му. Веднага след това избягали и се отдалечили в неизвестна посока.

Случаен минувач забелязал пострадалия и му помогнал. Последвал сигнал в полицията, като малко по-късно двамата младежи били задържани за хулиганството. Приятелите направили самопризнания.

На пълнолетния съдът наложил глоба в размер на 52 евро, а срещу 16-годишния преписката била прекратена и изпратена на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Първомай, с оглед произнасяне по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) чрез налагане на подходяща възпитателна мярка, пише Марица.

Убийството на Кузев

Поредното нападение в Пловдивско напомня за убийството на Георги Кузев от група тийнейджъри. Припомнямe ви, че на 4 август 37-годишният Георги Кузев бе нападнат на Младежкия хълм в областния град, след като бе обвинен от младежите в педофилия. Мъжът бе намерен в тежко състояние и е откаран в болница, но въпреки усилията на лекарите по-късно почина.

Още в първите часове след престъплението полицията задържа група непълнолетни. Първоначално бяха арестувани десет момчета и момичета, а на петима – три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години, бяха повдигнати обвинения за умишленото убийство. Впоследствие бяха привлечени под отговорност още три момчета.