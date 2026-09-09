Арестуваният наш бизнесмен с твърде любопитна версия

Популярният бургаски бизнесмен Иван Ламбов е арестуван при международна операция заради разследване, свързано с трафик на 1,4 тона кокаин, научи Флагман.бг от отлично информиран източник. Ламбов, чиято бивша съпруга Татяна спечели титлата „Мисис Бургас“ през 2023 г. е задържан в дома си на ул. „Митрополит Симеон“ в центъра на Бургас.

Акцията е проведена по линия на международната правна помощ след искане от германските власти. По информация на Флагман.бг прокуратурата в Дюселдорф е обявила Ламбов за издирване във връзка с разследване, при което негова фирма е транспортирала от пристанището в Антверпен, Белгия, към Германия огромно количество кокаин за десетки милиони евро.

В операцията по задържането са участвали германски криминалисти и служители на Борба с организираната престъпност в Бургас. По данни на нашите източници акцията се е развила изключително бързо - само за минути районът около дома на Ламбов, е бил изпълнен с униформени и оперативни служители.

Бургаският бизнесмен Иван Ламбов, за когото Флагман.бг съобщи, че е задържан във връзка с разследване на прокуратурата в Дюселдорф за трафик на 1,4 тона кокаин, се обадил директно от приемното разпределение към ареста в Бургас на медията.

Ламбов категорично отрече да има каквото и да било отношение към огромната пратка наркотик и заяви, че по собствено желание ще бъде предаден на германските власти, за да изчисти името си. Той вече е ангажирал адвокат и твърди, че ще отиде в Германия по собствено желание, за да изчисти името си.

„Ако имах общо с такава пратка и тя е задържана, досега нямаше да остана жив“, каза Иван Ламбов. По думите му той е напълно невинен и попаднал в германското разследване заради компания, която е притежавал в миналото, но е продал години преди разследваното престъпление.

Бизнесменът оспори и една от най-сериозните информации около акцията по задържането му - че непосредствено преди влизането на разследващите е изтривал файлове от лаптоп и таблет. Ламбов категорично заяви, че устройствата са предадени от него доброволно и че е оказал пълно съдействие.

„Идваха, претърсваха на три адреса - при майка ми, при бившата ми жена и при мен. Аз лично съм дал устройствата - лаптопи и таблети. Те търсеха списъци с доставчици, банкови транзакции и фирмени документи. Това беше записано и в съдебното разрешение за претърсването“, каза той.

Ламбов бе категоричен: „Лаптопа съм го предал лично и доброволно. Напълно съм съдействал.“