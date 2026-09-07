Наркодилърът Чубриката обещавал „чадър“ на биячите. Катрин е в паника

Случаят с жестоко пребитата и остригана Катрин Тачева в Пазарджик продължава да се развива, като около него се появяват нови твърдения за възможна намеса на хора с влияние в правоохранителните и съдебните структури. Момичето е в паника и ужас.

Твърдения за полицейски и съдебен тормоз

В историята се появяват твърдения за обещаван полицейски и съдебен „чадър“ над двамата мъже, посочени като извършители на нападението.

Съденият и лежал в затвора наркотрафикант от Пазарджик Николай Ташев – Чубриката е обещавал на Ивайло Бояджиев, посочен като мъжа, пребил и остригал момичето, и на партньора му Мартин Камбуров, че няма да лежат в затвора, тъй като той щял да ги „оправи“ благодарение на близкото си познанство с висш прокурор и полицай.

Чубриката обяснил на двамата мъже, че тъй като имал сериозни връзки на високо ниво в прокуратурата и МВР, те нямало да имат никакви проблеми със закона.

Той дори им обещавал, че благодарение на тези свои контакти няма да попаднат в затвора, въпреки тежестта на обвиненията срещу тях.

Припомняме, че името на Николай Ташев – Чубриката преди години се появи в медиите, след като той беше задържан от полицията с двайсет килограма кокаин. Бандитът от Пазарджик, обещал на побойниците пълен полицейски и съдебен чадър, за който те пък трябвало да се отблагодарят с “някой лев“.

Стана ясно, че бившият приятел на Катрин Тачева, с когото тя е била разделена от три месеца, заедно със свой авер са пребили жестоко младата жена на паркинг в Пазарджик миналия понеделник.

Впоследствие двамата са арестувани, но са задържани едва за 24 часа

Въпреки тежестта на извършеното прокуратурата не им налага 72-часово задържане.

И до днес Окръжна прокуратура – Пазарджик не е дала публично обяснение защо е взето това решение. На този фон твърденията за обещанията на Николай Ташев – Чубриката за полицейски и съдебен „чадър“ над двамата придобиват особено значение.

Време е институциите да покажат дали законът важи еднакво за всички

Призоваваме вътрешния министър Иван Демерджиев и ръководството на прокуратурата да поемат случая от Пазарджик под личен и пряк контрол, за да бъде гарантирано обективно разследване и справедлив процес.

Защото при толкова тежки твърдения за полицейски и съдебен „чадър“ най-малкото, което обществото очаква, е яснота — кой ще понесе отговорност и кой ще гарантира, че виновните няма да бъдат прикрити.