Куфари с 125 000 цигари спряха на "Капитан Андреево“

Над 125 000 къса контрабандни цигари откриха митнически служители в пътнически куфари на автомобил, влизащ в България от Турция през ГКПП „Капитан Андреево“.

Нарушението е установено на 3 септември около 21:20 часа. На пункта пристигнал миниван с чужда регистрация, пътуващ по маршрут от Ирак през Турция и България към Обединеното кралство.

В зоната за митнически контрол пътниците – баща с двамата му синове, заявили, че не пренасят стоки за деклариране.

При съвместна проверка на митническите служители и „Гранична полиция“ обаче в багажното отделение били открити шест пластмасови куфара, кашон и черна полиетиленова чанта, натъпкани с цигари.

Митническите инспектори преброили общо 6260 кутии, или 125 200 къса цигари, без български акцизен бандерол.

Контрабандните тютюневи изделия и автомобилът са задържани. При проверката е установено, че цигарите са собственост на водача на превозното средство. На него е съставен акт за установеното нарушение.

Близо 2 млн. цигари за месец

Само през август митническите служители на „Капитан Андреево“ са задържали близо 1,914 млн. къса цигари, равняващи се на 95 700 кутии.

Количеството е с 100 000 къса, или 5000 кутии, повече в сравнение със същия месец на миналата година.

Данните показват, че „Капитан Андреево“ остава един от ключовите пунктове за пресичане на опити за нелегално пренасяне на тютюневи изделия през страната.