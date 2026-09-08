От ареста: Иван Ламбов каза истината за 1,4 тона кокаин

Бургаският бизнесмен Иван Ламбов съобщи, че е задържан във връзка с разследване на прокуратурата в Дюселдорф за трафик на 1,4 тона кокаин.

Ламбов категорично отрече да има каквото и да било отношение към огромната пратка наркотик и заяви, че по собствено желание ще бъде предаден на германските власти, за да изчисти името си. Той вече е ангажирал адвокат и твърди, че ще отиде в Германия по собствено желание, за да изчисти името си.

„Ако имах общо с такава пратка и тя е задържана, досега нямаше да остана жив“, каза Иван Ламбов. По думите му той е напълно невинен и попаднал в германското разследване заради компания, която е притежавал в миналото, но е продал години преди разследваното престъпление.

Версията, която Ламбов изложи е следната: през 2021 г. той продал фирмата си на германски гражданин, когото до този момент смятал за свой приятел. Според Ламбов престъпната дейност, която германските власти разследват, е извършвана през 2023 г. - две години след продажбата на дружеството.

„През 2021 година продадох фирмата на един немец, който ми беше приятел. С подставено лице господинът е извършвал криминално деяние през 2023 година. Оттам нататък този човек е оперирал с 40-50 фирми и е извършвал трафик на наркотици. Мен не ме арестуват нито през 2023, нито през 2024, нито през 2025 година“, разказа Ламбов.

Той отказа да съобщи името на германския гражданин, на когото твърди, че е продал компанията. Обясни, че го е познавал лично и го е смятал за приятел, но не желае да разкрива самоличността му заради тайната на разследването. Ламбов подчерта, че се е намирал далеч от бизнеса и практиките, които според него този човек е развивал след сделката.

По думите на бургазлията въпросният мъж е бил задържан наскоро и именно след това германското разследване се е разширило към свързани в миналото с него компании и лица.

„Този господин го арестуват наскоро и започва разследване. Оттам в полезрението им влизам и аз. Това го пишат на мен, но нямам нищо общо. В момента абсолютно доброволно отивам в Германия“, заяви Иван Ламбов.

Той коментира и правното си положение, като според собственото му обяснение германското производство не го третира като човек с доказана вина, а като лице, чието евентуално участие трябва да бъде изяснено.

Бизнесменът оспори и една от най-сериозните информации около акцията по задържането му - че непосредствено преди влизането на разследващите е изтривал файлове от лаптоп и таблет. Ламбов категорично заяви, че устройствата са предадени от него доброволно и че е оказал пълно съдействие.