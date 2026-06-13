Тежък инцидент с фойерверки в Германия. Има ранени
На мястото на инцидента са изпратени близо 80 пожарникари и медици
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На мястото на инцидента са изпратени близо 80 пожарникари и медици
Твърдо кацане предизвика подпалването на едно от колелетата на машината
Пред провал е участието на българските изби на едно от най-големите винени изложения
Нискотарифният авиопревозвач ще лети от Щутгарт и Дюселдорф до българската столица
Децата от българското училище в Дюселдорф се подготвят за 1 март
Националният въздушен превозвач „България Ер" разширява своята полетна мрежа с още една нова европейска дестинация – Дюселдорф. Първият редовен полет...