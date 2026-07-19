Всичко по темата Наркотици

ГДБОП разкри нарко лаборатории в сърцето на града. Закопча и дилърите на смъртта
Арестувани ли са босовете на фентаниловия картел?
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Арестувани ли са босовете на фентаниловия картел?
Жителите на квартал „Христо Ботев“ искат адекватна реакция от държавата
Наркотици на един клик разстояние
Чудовищната пратка идва от ОАЕ
Смъртоносният фентанил ги убива за минути
Полицията смаза мрежата му
Дрогата се шири с бързи темпове
Ученици говорят за лесен достъп до наркотични вещества, а експерти настояват родителите да следят тр...
Актьорът от сериала "Приятели" си отиде от свръхдоза
Съдия от Варна и експерт от "Отвори очи“ разкриха пред ученици в Провадия зловещата истина
Хората обявиха, че няма да допуснат повече разпространението на наркотици
Забраните и прекаленото говорене за опасното въздействие върху здравето може да дадат обратен ефект
Няколко квартала в столицата почерняха от полиция, тече спецакция
Българските деца и юноши водят всички негативни европейски класации за ранна употреба на тютюневи из...
Стана ясно каква е връзката му с кокаина
Деянието е извършено при условията на повторност
Става въпрос за ННС – вещество, извлечено по химичен път от конопено растение
Очоа бе донякъде позабравен, но култовият сериал на „Нетфликс“ – „Наркос“ отново напомни за него
Най-често подрастващите употребяват райски газ, марихуана и метамфетамини
Инфлуенсърите и влогърите са извън регулацията по закона за радио и телевизията