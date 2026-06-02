Пазете децата! София е наводнена със смъртоносния фентанил

Столичната полиция разби мащабно „наркодепо“ за фентанил и кристален метамфетамин при зрелищна акция в София, съобщиха на извънреден медиен брифинг разследващите. Трима души са с повдигнати тежки обвинения, след като криминалисти влязоха в сърцето на разпределителната мрежа за най-опасната дрога на пазара. Детайли за мащабната операция изнесоха заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова и директорът на СДВР Любомир Николов.

„Гугутката“ и неговата мрежа за милиони

Начело на престъпната схема стои знакова фигура от криминалния контингент – многократно осъжданият лидер с прякор „Гугутката“. Заедно с него в ареста са прибрани още двама негови съучастници, като задържаните и обвинени лица са на възраст 48, 20 и 40 години. Повече от ясно е, че става дума за строго йерархична структура, която интензивно е захранвала улиците на София с опасни субстанции.

Спецакцията: Проследяване в реално време

Мащабната полицейска операция е стартирала в столичния квартал „Факултета“. Криминалистите са действали по предварителна оперативна информация и са успели да проследят в реално време няколко сделки между купувачи и продавачи. Именно по този начин полицаите стигат и до самото „наркодепо“. При последвалия обиск в него са открити над 700 готови дози фентанил, големи количества кристален метамфетамин, както и десетки наркозависими лица, дошли да купуват стока в същия момент. Директорът на СДВР Любомир Николов поясни, че всеки наркозависим знае, че на това място може да получи доза от съответното вещество.

Ромските квартали под обсада

Представителите на МВР и прокуратурата признаха, че ситуацията в София е критична. Шефът на столичната полиция бе категоричен, че именно в този квартал се разпределя фентанилът в столицата. По думите му това смъртоносно вещество се разпространява основно в ромските махали и ако не му се противодейства веднага и с цялата строгост на закона, то се разраства с бързи и неконтролируеми темпове.

17-годишен тийнейджър сред дилърите

Разследването на столичната полиция не спира до границите на „Факултета“, като паралелно са задържани дилъри и в квартал „Красно село“. Истински шок за разследващите е възрастта на единия от тях, който се оказа едва 17-годишен младеж. При обиска в непълнолетния пласьор са открити немалки количества канабис и метамфетамин, готови за незабавно разпространение на улицата. Работата по документиране на цялата престъпна дейност на групата продължава под надзора на Софийска градска прокуратура, като на тримата основни задържани са повдигнати обвинения и се очаква да им бъде поискана най-тежката мярка за неотклонение.

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