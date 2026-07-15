Якоруда е в капан. Акцията продължава

Продължава акцията на ГДБОП в Якоруда, която започна сутринта по сигнал за злоупотреба със средства по програма за временна заетост, финансирана от ЕС.

Източници на БНР потвърдиха, че към момента са задържани трима души, част от организирана престъпна група, която чрез фиктивни схеми и договори е присвоила около 300 хиляди лева по европейската програма. Арестувани са директорката на Общинската служба по земеделие, нейният съпруг, който е бил бенефициент по програмата, и служител на Бюрото по труда в Якоруда.

Претърсени са няколко обекта, от които са събрани фирмени документи, открита е и голяма сума пари.

Акцията продължава под наблюдението на прокуратурата, към момента все още няма информация дали са повдигнати обвинения на задържаните.

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