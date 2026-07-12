Нощна гонка в София с дъщеря на политик. Първи подробности

24-годишна жена е задържана след полицейско преследване и самокатастрофа на Околовръстния път в София. Инцидентът е станал малко след 3:00 часа през нощта, съобщава Nova.

По данни на полицията водачката не е изпълнила подаден сигнал за спиране и е последвало преследване. Малко по-късно автомобилът е катастрофирал самостоятелно.

При проверката на място дрегерът е отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. На жената е взета и кръвна проба за химически анализ, която трябва да потвърди резултата.

В автомобила по време на инцидента е пътувал и 23-годишен руски гражданин. Двамата са получили леки наранявания.

От полицията съобщиха още, че след телефонен разговор с баща си, който е политическа фигура, младата жена е отказала да подпише документите, свързани със случая. По информация на NOVA дамата е дъщеря на бивш дългогодишен общински съветник от София.

Преди катастрофата адресът, на който са се намирали двамата, е бил посещаван два пъти от полицейски екипи след сигнали за нарушаване на нощната тишина.

По случая е образувана проверка, а разследването продължава.

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