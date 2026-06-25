Нов кошмар на пътя, този път на "Струма"

Пореден тежък инцидент с камион у нас. Този път произшествието е на АМ "Струма", до Суходол, при разклона за Бучино.

По неофициални данни превозното средство спукало гума и преминало през мантинелата в насрещното. Ударен е лек автомобил, а шофьорът е с болки в гърдите, предава NOVA.

Катастрофата е станала малко след 13 ч. Бяха публикувани видеа във Facebook групата "Катастрофи в София".

В района се е образувала тапа.

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