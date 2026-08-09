Телефоните им проговориха! Нови разкрития за учениците, убили Георги Кузев

Двама от групата ученици, която беше арестувана за адския побой и последвалата смърт на Георги Кузев, са имали подобна проява около месец преди зверството. За щастие, тогава не се е стигнало до брутално кръвопролитие и смърт, като тази на Младежкия хълм. По информация на "Марица", момчета са преследвали мъж през нощта в района на кръстовището на бул. "Руски" и ул. "Генерал Данаил Николаев" в Пловдив. Това станало ясно, ​след като телефоните им били иззети.

Разследващите открили клип, на който се вижда как младежите гонят мъж, който бяга в посока Пожарната на ул. "Преслав". Преследваният крещял "Защо ме удряш?" и се мъчел да се измъкне от двамата си преследвачи.

Младежите обяснили пред разследващите, че въпросният човек бил наркоман и те искали да го накажат. Защитната им версия е идентична - "вършели работата" на службите и на държавата. Затова и "вземали нещата в свои ръце". Към момента полицията работи активно и по този случай, като установява самоличността на нападнатия мъж.

Не е ясно дали има още подобни ситуации и преследвания, които да са осъществили и заснели младежите. Това тепърва ще се изяснява и е обект на разследването.