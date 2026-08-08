Психически дефектни хора! Топ адвокат вцепенен от убийството в Пловдив

"Такъв случай, като убийството в Пловдив, не съм срещал никога в дългогодишната си практика. Той е чудовищен. Чел съм много книги, но не намирам думи. Това заяви пред пред ПИК известният адвокат Людмил Рангелов. Според него оправдателната теза, че убитият Георги Кузев бил педофил, била абсурдна и не бивало в никакъв случай да помага на убийците.

"Имаше преди време едно момче от Перник, което беше нарязало свой съученик. Сещам се и за други ужасни случаи. Но убийството в Пловдив надхвърля по жестокост всички познати ни убийства. Тези младежи са дълбоко повредени. Става дума за злодеяние, извършено от психически дефектни хора. Не са измислени точните думи за тях, които да ги характеризират", обясни адвокат Рангелов.

Той уточни, че 12 г. затвор е максимумът, който могат да получат. "Ще лежат шест години и половина и ще ги пуснат за добро поведение. А през това време случаят ще се забрави. Защото убитият няма гръмогласни близки, които да напомнят за това зловещо престъпление. Случаят ще остане като пример за върховна жестокост", каза още Людмил Рангелов.

"Единственото полезно е, че докато са в затвора обществото няма да бъде потърпевшо от тях. Но, когато излязат на свобода, ще бъдат още по-изпечени престъпници", допълни той.

Людмил Рангелов се пита какъв адвокат би могъл да се заеме със защитата на тези младежи убийци и какъв морал може да има.

"Те имат право на защита, но за тази работа може да им бъде назначен служебен адвокат. Тогава той няма да прави компромис със съвестта си. Защото е просто назначен. Няма логика сам да се заемеш да защитаваш тези увредени хора", категоричен е Людмил Рангелов.