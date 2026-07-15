Европейската прокуратура наказа дисциплинарно скандалната Теодора Еврото

Колегията на Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание „порицание“ на българския европейски прокурор Теодора Георгиева. С решението официално приключва дисциплинарното производство срещу нея, след като беше призната за виновна в сериозно нарушение, свързано с текущи разследвания на институцията, съобщиха от офиса на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

Решението идва, след като на 25 февруари 2026 г. Колегията установи, че Георгиева е извършила три дисциплинарни нарушения. Тогава обаче членовете ѝ отложиха решението за вида на наказанието и поискаха становища от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно възможността да бъде сезиран Съдът на Европейския съюз за освобождаването ѝ от длъжност.

„Като се има предвид, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли 2026 г., както и становищата на трите европейски институции, Колегията прецени, че е целесъобразно дисциплинарното производство да приключи с налагането на наказание „порицание“, се казва в официалното съобщение.

Проверката срещу Теодора Георгиева започна, след като в медиите беше разпространен запис от нейна среща с Петьо Петров – Еврото в ресторант „Осемте джуджета“. От своя страна Георгиева твърди, че на срещата е присъствала и ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова.

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