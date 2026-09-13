Скандалът трещи! Теодора Еврото си призна за Пепи Еврото

Да, да, аз съм на видеозаписа с Петьо Еврото! Това си призна скандалната европрокурорка Теодора Георгиева в студиото на Лора Крумова по Нова. Съвсем н...