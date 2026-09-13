Европейската прокуратура наказа дисциплинарно скандалната Теодора Еврото
Измъква се с порицание, защото мандатът й изтича на 28 юли
Следете всички новини, анализи и коментари за Теодора Георгиева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Измъква се с порицание, защото мандатът й изтича на 28 юли
Срещата в Люксембург идва след скандала с отстранената европрокурорка и на фона на текущия конкурс
Депутат от „Прогресивна България“ настоя за дълбока реформа, ясни правила за ВСС и нов главен прокурор без забавяне
Надявам се прокуратурата да протестира присъдата на Пепи Еврото, каза Николай Найденов
Отрече намеса в избора й, заяви, че не познава Петьо Еврото, и поиска проверка с детектор на лъжата
Месеци наред у нас отстранената дисциплинарно от поста й Теодора Георгиева беше представяна едва ли не като „мъченицата“ на Темида – смел европрокурор...
Лидерът на ДПС-Ново начало обяви, че твърденията за натиск и разследване около „Чирен“ са „фалшиви внушения“
Паднаха всички опорки на градската десница
Сипе обвинения срещу колегите си
Вътрешният министър Емил Дечев призна, че е бил в приятелски отношения с отстранената за връзки в Пепи Еврото българска европрокурорка Теодора Георгие...
ПП-ДБ не позволи изслушване на двама министри
Свидетели разкриват, че само за година от отношенията си с Петьо Петров е заработила за двустаен апартамент в „Люлин“
Взимала всеки месец по 10 000 лв от Пепи Еврото
Теодора Георгиева най-после призна връзката си с „Осемте джуджета“, но вместо обвинение получи ефир и охрана от МВР
Да, да, аз съм на видеозаписа с Петьо Еврото! Това си призна скандалната европрокурорка Теодора Георгиева в студиото на Лора Крумова по Нова. Съвсем н...
Хората на задкулисието бранят със зъби и нокти разжалваната скандална прокурорка Теодора Георгиева
Тя е сред любимците на ПП-ДБ
Овладяването на съдебната власт е последната крачка на босовете им до пълното завладяване на държавата
Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира преди заседанието на Висшия съдебен съвет ситуацията около скандалната европрокурорка Тео...
Започна дисциплинарно производство срещу европейския прокурор от България Теодора Георгиева