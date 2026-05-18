Брюкселски шамар за лъжите на Теодора Георгиева

Месеци наред у нас отстранената дисциплинарно от поста й Теодора Георгиева беше представяна едва ли не като „мъченицата“ на Темида – смел европрокурор, преследван заради битката си с корупцията. В неделя обаче европейският главен прокурор Лаура Кьовеши буквално взриви тази легенда.

Кьовеши разби легендата за „жертвата“

В интервю за bTV Лаура Кьовеши не остави почти нищо недоизказано по темата "Теодора Георгиева". Тя припомни скандалния видеозапис с Петьо Петров – Пепи Еврото, в който Георгиева присъства в ситуация, „в която, казано съвсем откровено, няма никакво място“. Подчерта също, че самата Георгиева е признала, в това число пред нея, че е на записа, и че гласът е нейният. Така окончателно рухна една от любимите защитни тези на нейните политически и медийни покровители – че записът бил „манипулация“, „монтаж“ или „хибридна атака“.

Но европейският главен прокурор отиде още по-далеч в разкритията си. Тя директно свърза видеото с начина, по който Георгиева е станала европейски прокурор. Кьовеши припомни, че българката е била класирана трета, но след намеса на тогавашното правителство класирането е било обърнато и именно тя е назначена. С други думи – Люксембург, където е седалището на европрокуратурата, вече публично поставя под съмнение не само поведението на Георгиева, но и самата процедура по нейното издигане.

Второ дисциплинарно производство – без аналог в Европа

Най-смачкващият детайл от интервюто обаче е друг. Кьовеши разкри, че дисциплинарното производство срещу Георгиева е второ поред. И добави нещо унищожително: „Никога не сме правили това за никой друг.“ Това е шамар не просто за самата Георгиева, а и за цялата пропагандна машина, която месеци наред се опитваше да внушава, че тя е едва ли не „последният борец срещу корупцията“. Реалността е различна – 24 независими европейски прокурори от различни държави членки единодушно са стигнали до извода, че нарушенията ѝ са толкова тежки, че трябва да бъде задействана процедура по освобождаването ѝ. Това вече не е „политическа атака“. Не е „медийна кампания“. Не е „български натиск“. Това е решение на самата Европейска прокуратура. При това взето с консенсус.

От „Осемте джуджета“ до европрокуратурата

Историята около Теодора Георгиева отдавна надхвърли рамките на обикновен дисциплинарен скандал. Записът с Пепи Еврото отвори въпроса как човек, свързан с най-мрачните символи на съдебното задкулисие, стига до една от най-високите позиции в европейската правораздавателна система. Ресторантът „Осемте джуджета“ се превърна в емблема на паралелната държава – място, където според десетки свидетелства се решавали назначения, арести, прокурорски акции и корпоративни войни. И точно там се появява бъдещият европейски прокурор на България. По-късно Георгиева се опита да се представи като жертва на компромат. Само че Кьовеши вече потвърди, че записът е автентичен и че самата Георгиева го е признала. Това превърна цялата защитна конструкция около нея в политическа развалина. В тази защитна конструкция отново бе използвана мантрата, че видите ли Делян Пеевски притискал Георгиева по някакво разследване - но и това не проработи, удобните за политическия кръг около Георгиева лъжи също бяха изцяло разобличени.

Политическото мълчание

Особено показателно е друго – внезапното мълчание на политическите среди, които доскоро използваха Георгиева като знаме в собствените си войни. Кръговете около ПП–ДБ и „Капитал“ на Иво Прокопиев, които дълго я представяха като символ на „европейската справедливост“, днес почти не смеят да произнесат името ѝ. Защото когато самата Кьовеши публично заяви, че отстранената българска европрокурорка е уличена в тежки нарушения, удобният политически разказ рухна.

Четири години шум и почти никакъв резултат

Още по-неловка става ситуацията на фона на реалните резултати на офиса на Европейската прокуратура в България. За четири години няма нито един ефективно осъден по големите шумно рекламирани дела. Разследванията за тунела „Железница“, железопътните проекти за 241 милиона евро, жълтите павета, ТЕЦ-овете и редица ДДС схеми продължават да се влачат без финал. Шум имаше много. Пресконференции – също. Арести пред камери – колкото искаш. Но реални присъди по големите казуси – почти никакви.

А у нас я посрещнаха с почести

И точно тук идва най-българската част от историята. Докато в Люксембург 24 европейски прокурори искат процедура по освобождаването ѝ, в София бившият служебен вътрешен министър Емил Дечев дори разпореди Теодора Георгиева да бъде поета с охрана от МВР още на летището при завръщането ѝ от Люксембург. Така държавата отново демонстрира старото правило на прехода – когато някой бъде разобличен навън, тук му се отваря чадър и се посреща с почести.

И именно затова думите на Лаура Кьовеши звучат толкова унищожително. Защото това вече не е вътрешнополитически скандал, който може да бъде заметен с удобни студиа, партийни опорки и медийни оправдания. Това е официален, тежък и публичен брюкселски шамар. Шамар срещу лъжите, срещу фалшивия ореол на „жертва“ и срещу цялата мрежа, която години наред се опитваше да представя Теодора Георгиева като лице на европейската справедливост, докато самата Европа вече я сочи като проблем.

