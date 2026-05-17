Генерал на Румен Радев заговори за какофонията в сигурността

Брутална деформация и пълна какофония грозят родната система за сигурност, ако политическите страсти и личните съображения окончателно изместят професионалните принципи! За това алармира в ефира на предаването „На фокус“ бившият началник на Националната служба за охрана (НСО) и настоящ депутат от „Прогресивна България“ ген. Румен Миланов. Според него смесването на политиката с реалната оперативна работа е основният тумор, който разяжда службите и ги превръща в заложник на субективни интереси.

Тайната тричленка на властта

По повод плъзналите в публичното пространство зловещи слухове за политическо „отмъщение“ чрез сваляне или пренасочване на охраната на ключови политически лидери, генералът бе категоричен, че в тези действия няма лична вендета. Сигурността на държавниците се подчинява на железни процедури и ясни принципи. Когато постъпи сигнал за заплаха срещу конкретно лице, той незабавно се подлага на прецизна проверка, по която се задейства специален механизъм.

Оценката на риска се извършва от строго профилирана институционална структура, известна като „тричленка“. В нея влизат главният секретар на МВР, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и началникът на Националната служба за охрана (НСО).

Именно тези трима души преценяват сериозността на всяка заплаха на закрити заседания. Тяхната задача е двупосочна – първо светкавично се защитава застрашеното лице, но паралелно с това службите работят активно по неутрализирането на самия източник на опасността.

Това не е шоу, а национална сигурност

Ген. Миланов отправи остро предупреждение относно зачестилите случаи на изтичане на чувствителна информация за реални заплахи към политически фигури. По думите му контролът върху тези процеси трябва да бъде железен, защото всяко разкриване на данни крие огромни рискове за държавата. „Това не е шоу, а въпрос на национална сигурност“, отсече бившият шеф на НСО.

Той призна, че рискът службите да бъдат използвани за черни политически цели винаги съществува, поради което е жизненоважно решенията да не се вземат субективно, а на базата на строги правила. Според депутата е дошъл моментът за генерална реформа – цялата система за национална сигурност трябва да бъде внимателно прегледана и подредена, като законът ясно да дефинира кой, кога и при какви условия има право на държавни гардове, без да се правят компромиси с професионалните стандарти.

