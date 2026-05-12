Радикални промени с ВСС. Хората с Радев с решителен ход

Депутатите от временната правна комисия в парламента подкрепиха на първо четене и трите законопроекта за изменения в Закона за съдебната власт, свързани със съдебната реформа.

Вносители на законопроектите са управляващите от "Прогресивна България" и двете опозиционни групи - „Продължаваме Промяната” и „Демократична България”. Законопроектът на „Прогресивна България” получи подкрепа от 23 депутати. Против законопроектите на ПП и ДБ гласуваха двама депутати от ДПС.

Проектът за изменение на Закона за съдебната власт на „Прогресивна България“ беше публикуван на сайта на парламента в понеделник. Вносителите предлагат изработването на нови правила за избор на Висш съдебен съвет.

От „Прогресивна България“ предлагат пленумът на ВСС да избира временния главен прокурор и председателя на ВАС. Досега това ставаше чрез прокурорската и съдийската колегия към ВСС. Предвижда се още за членове на ВСС да не се избират лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на ВАС и ВКС или техни заместници.

Пред NOVA представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев прогнозира, че така съдебната система ще се превърне в система от изпълняващи функциите, тъй като съвсем скоро изтичат мандатите на 26 от 28-те окръжни съдии у нас.

„Продължаваме Промяната” предлагат текстове, с които да не се допуска неограничено във времето едно и също лице да изпълнява функциите на главен прокурор, председател на ВКС или председател на ВАС.

Предложението за промени от „Прогресивна България“ беше представено от Олга Борисова. „Нови правила за високи нравствени качества. Забрана за лицата, които през последните 7 години са били на най-високите позиции, като председател на ВКС, председател на ВАС, главен прокурор и техните заместници да бъдат избирани за членове на ВСС. Министърът на правосъдието да получи правото да оспорва актове на ВСС”, заяви тя.

От „Демократична България“ предлагат ограничаване на политическото влияние върху правомощията на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Надежда Йорданова от „Демократична България” коментира, че процедурата за избор на нов ВСС има високо обществено очакване. „Да избират колеги по заслуги, а не по партийна принадлежност. За прокурорската колегия ние предлагаме от страна на НС да не могат да се избират действащи прокурори и следователи”, посочи Йорданова.

„Да уредим въпроса, така че парламентарната квота да не е партийна. Обществена квота поне една трета от общия състав на парламентарната квота, поне четирима души”, каза Велислав Величков от „Продължаваме Промяната”.

А от ГЕРБ-СДС коментираха, че и в трите законопроекта се съдържат добри предложения, които имат своя временен характер първо по обезпечаването, провеждането на една прозрачна процедура по избор на членове на ВСС и Инспектората към него.

