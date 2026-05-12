Първа оставка по върховете на властта

Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение.

„Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката“, заявява тя.

Оставката ѝ е била приета.

Припомняме, че вчера министърът на образованието проф. Георги Вълчев заяви, че е разпоредена проверка, която трябва да установи дали има неправомерно усвояване на европейски средства при назначената за негов заместник Ася Панджерова.

Тя пое поста на заместник-министър в Министерството на образованието и науката преди три дни като част от кабинета на Румен Радев

